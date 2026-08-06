पुणे

कोरेगाव मूळमधील दोन घरमालकांवर गुन्हा

कोरेगाव मूळमधील दोन घरमालकांवर गुन्हा
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उरुळी कांचन, ता. ६ : कोरेगाव मूळ (ता. हवेली) येथील कंचन वृंदावन सोसायटीत भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना न देता सदनिका भाड्याने देणाऱ्या दोन घरमालकांवर उरुळी कांचन पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. पुणे ग्रामीण एटीएस आणि स्थानिक पोलिसांनी बुधवारी (ता. ५) ही संयुक्त कारवाई केली.
पुणे ग्रामीण एटीएसचे उपनिरीक्षक महेश गायकवाड यांनी याप्रकरणी तक्रार दिली आहे. अतुल आनंद कुलकर्णी (रा. कोथरूड) आणि सुरेश कृष्णाजीराव नाझरे (रा. कोरेगाव मूळ) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या घरमालकांची नावे आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, घर भाड्याने देताना भाडेकरूची माहिती पोलिस ठाण्यात देणे बंधनकारक आहे. मात्र, या दोघांनीही नियमांचे उल्लंघन केल्याचे एटीएसच्या तपासणीत निष्पन्न झाले. एटीएस पथकाने बुधवारी (ता. ६) सायंकाळी सातच्या सुमारास कंचन वृंदावन सोसायटीत तपासणी केली असता, कुलकर्णी आणि नाझरे यांनी भाडेकरूंची कोणतीही नोंद पोलिस ठाण्यात केली नसल्याचे आढळले. याप्रकरणी दोघांवरही ‘बीएनएस’ कलम २२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, सोसायटीत संशयास्पद व्यक्तींचे वास्तव्य आहे का, या दृष्टीनेही पोलिस तपास करत आहेत. सहायक पोलिस फौजदार सस्ते पुढील तपास करत आहेत.

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