Pune Uruli Kanchan news: मातेच्या दशक्रियेत ‘लक्ष्मीतरु’चे १००० रोपे वाटप; वारघडे परिवाराच्या पर्यावरणपूरक उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक

सुनील जगतापउरुळी कांचन : शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी या उक्तीप्रमाणे आपल्या मातेच्या दशक्रिया विधीच्या कार्यक्रमांमध्ये आलेल्या नागरिकांना "लक्ष्मीतरु" या बहुगुणी वृक्षाचे वाटप करून समाजापुढे एक आगळावेगळा आदर्श जपण्याचा प्रयत्न केला आहे, बकोरी देवराई वनराईचे निर्माते आणि माहिती सेवा समितीचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत वारघडे यांच्या मातोश्री आणि येथील दत्तकृपा विविध कार्यकारी सोसायटीच्या संस्थापिका श्रीमती कमल गोविंद वारघडे यांचे नुकतेच निधन झाले..त्यांच्या दशक्रिया विधीनिमित्ताने आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे कार्यकर्ते प्रभाकर जगताप यांनी लक्ष्मीतरु या बहुगुणी वृक्षाचे १००० रोपांचे वाटप करून या मातेला अनोखी श्रद्धांजली अर्पण केली. लक्ष्मीतरु हे झाड बहुगुणी आणि बहु औषधी असून कॅन्सरवर अत्यंत प्रभावीपणे काम करत असल्यामुळे आपल्या परिसरामध्ये या वृक्षांची वाढ होणे अत्यंत गरज असल्याचे प्रतिपादन प्रभाकर जगताप यांनी याप्रसंगी केले, झाडे लावा झाडे जगवा.. पाणी आडवा पाणी जिरवा या तत्त्वानुसार येथील देवराई वनराई प्रकल्पामध्ये वृक्षमित्र चंद्रकांत वारघडे यांनी दोन लक्ष वृक्षांचे आतापर्यंत वृक्षारोपण केले असून एक कोटी वृक्ष लागवडीचा त्यांचा संकल्प आहे. .वारघडे परिवाराने सुरू केलेल्या या अनोख्या उपक्रमाचे संपूर्ण परिसरांमधून मोठ्या प्रमाणावर कौतुक करण्यात येत आहे..