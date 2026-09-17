पुणे

Maharashtra eco-friendly Ganesh idols: राजभवन ते वर्षा निवासापर्यंत उरुळी कांचनच्या पर्यावरणपूरक ‘वृक्ष गजानना’चा डंका; मंदार आर्टसच्या गणेशमूर्तींना राज्यभर मानाचे स्थान

उरुळी कांचनच्या मंदार आर्ट्सची पर्यावरणपूरक ‘वृक्ष गजानन’ मूर्ती राजभवन, वर्षा व मंत्रिमंडळ निवासस्थानी विराजमान; राज्यभरात हरित गणेशोत्सवाचा संदेश
Eco-Friendly Revolution: Mandar Arts Captures High-Profile Locations

Eco-Friendly Revolution: Mandar Arts Captures High-Profile Locations

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन : पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याचा दृष्टीकोन समोर ठेऊन तसेच राज्य सरकार,सर्वोच्च न्यायालय यांनी जलप्रदूषण तसेच गणेशमूर्तींचे विसर्जनानंतर मूर्ती उघड्या पडून होणारे विडंबन टाळण्यासाठी घालून दिलेला मापदंड लक्षात घेऊन पर्यावरणपूरक तयार केलेल्या या मूर्तींना राजभवन,मुख्यमंत्री वर्षा निवासस्थान,उपमुख्यमंत्री निवासस्थान तसेच मंत्रिमंडळ निवासस्थाने अशा ठिकाणी विराजमान होण्याची संधी उरुळी कांचन (ता.हवेली ) येथील मंदार आर्टस या मूर्ती निर्मिती कारखान्याला मिळाली आहे.

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