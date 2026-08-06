पुणे

विवाहितेवर अत्याचार करणाऱ्याला बेड्या

विवाहितेवर अत्याचार करणाऱ्याला बेड्या
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उरुळी कांचन, ता. ६ : विवाहितेवर वारंवार अत्याचार करून तिला जिवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या फरारी आरोपीला उरुळी कांचन पोलिसांनी गुरुवारी (ता. ६) सोरतापवाडी परिसरातून अटक केली. संदीप अर्जुन आघाव (रा. वझर आघाव, ता. लोणार, जि. बुलढाणा) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संदीपने पीडित महिलेच्या आईवर उपचार करण्याचे आमिष दाखवून ओळख वाढवली. त्यानंतर तिला जिवे मारण्याची धमकी देऊन ऑगस्ट २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीत सोरतापवाडी येथील एका लॉजवर नेऊन तिच्यावर वारंवार अत्याचार केला. या त्रासाला कंटाळून पीडितेने तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. गुन्हा दाखल झाल्यापासून संदीप फरारी होता. गुरुवारी पोलिसांनी सोरतापवाडी हद्दीत सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतले. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पांडुरंग पवार या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत.

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