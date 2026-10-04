Mission Transformation: उरुळी कांचन येथे हातभट्टी सोडली,हाती घेतले रोजगाराचे साधन; कंजारभाट वस्तीत पोलिसांचे 'मिशन परिवर्तन' यशस्वी

अनिल जगताप , उरुळी कांचन, : यापूर्वी अवैध गावठी हातभट्टी दारू विक्रीसाठी कुप्रसिद्ध असलेल्या पांढरस्थळ,शिंदवणे,काळे शिवार आणि भवरापूर येथील कंजारभाट वस्त्यांमध्ये आता परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले आहे. उरुळी कांचन पोलिसांनी सतत कारवाई करून तेथील अवैध दारू विक्री पूर्णपणे बंद केल्यानंतर,आता तेथील नागरिक मजुरीकडे वळले असून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पोलिसांकडून वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयमाला पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली'मिशन परिवर्तन'राबविण्यात येत आहे..त्याचा परिणाम म्हणून "यापुढे आम्ही रोजगार करू,पण दारू विक्री करणार नाही"*अशी ग्वाही यावेळी वस्तीतील नागरिकांनी पोलिसांना देण्यात झाला आहे.दि.०३/१०/२०२६ रोजी दुपारी १३.४५ ते १५.३० या वेळेत वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयमाला पवार यांनी स्वतः पोलीस कर्मचाऱ्यांसह व मिशन परिवर्तन संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांसह या तीनही वस्त्यांना भेट दिली..यावेळी या वस्त्यांमधील महिला व मुलांना दारू विक्रीपेक्षा सन्मानाने जगण्यासाठी रोजगाराच्या नवनवीन संधी, उपजीविकेची साधने याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. पोलिसांच्या या सकारात्मक भूमिकेला वस्तीतील महिलांनी व मुलांनी उत्तम प्रतिसाद दिला.केवळ गुन्हे दाखल करून किंवा छापा टाकून प्रश्न सुटत नाही, तर त्यांना रोजगार देऊन सुधारण्याची गरज आहे,हा नवा आदर्श उरुळी कांचन पोलिसांनी घालून दिला आहे.या उपक्रमामुळे हातभट्टी मुक्त गावाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.