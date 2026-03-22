Urali Kanchan News: उरुळी कांचन निसर्गोपचार आश्रमाचे कार्य सर्वोत्तम; उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन यांचे गौरवोद्गार

सुनील जगतापउरुळी कांचन :- महात्मा गांधींचा निसर्गाकडे चला,नैसर्गिक जगा व जगू द्या या विचारांची कास धरून उरुळी कांचन येथील निसर्गोपचार आश्रम कार्य करीत आहे ते आजच्या काळात सर्वोत्तम कार्य आहे असे प्रतिपादन भारताचे उपराष्ट्रपती सी.पी.राधाकृष्णन यांनी व्यक्त केले ते उरुळी कांचन येथील महात्मा गांधी यांनी स्थापन केलेल्या निसर्गोपचार आश्रमाचा ८१ वा वर्धापन दिन रविवार दि.२२ मार्च २०२६ रोजी त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत साजरा झाला त्यावेळी बोलत होते.या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा,राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश सिंह,महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार,विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.निलम गोऱ्हे,आमदार ज्ञानेश्वर कटके व आळंदीच्या ज्ञानेश्वर महाराज संस्थांनचे मुख्य विश्वस्त डॉ.भावार्थ देखणे,माजी आमदार अशोक पवार, के.डी.कांचन,माऊली कांचन,डॉ.अभिषेक देवीकर आदी उपस्थित होते..उपराष्ट्रपती सी.पी.राधाकृष्णन पुढे म्हणाले कि,आज अॅलोपथीचा जास्त वापर होतोय परंतु त्याने आजार पूर्ण बरा न होता तुरंत तात्पुरता आराम मिळतो,परंतु आयुर्वेद,योगा व निसर्गोपचार याचा वापर केला की आजारावर कायमस्वरूपी इलाज होतो.म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयुष मंत्रालय नव्याने निर्माण करून त्याद्वारे जनतेला रोगांपासून संरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत.मानसिक संतुलन राखण्यासाठी निसर्गोपचार उपयोगी ठरतात..८० वर्षांपूर्वी २२ मार्च १९४६ साली महात्मा गांधीजींनी निसर्गोपचाराचे महत्व ओळखून बाळकोबा भावे यांना झालेल्या टी.बी सारख्या दुर्धर आजारावर उपचार करण्यासाठी, ग्रामीण भागातील उरुळी कांचन गावाची निवड केली आणि तेथे स्थानिक गावकरी महादेव मुक्तार कांचन व बक्तावरमल भन्साळी यांच्या योगदानातून मिळालेल्या भूदानातील जमिनीवर साध्या झोपडीत या आश्रमाची सुरुवात केली.नंतर त्याची जबाबदारी कर्मयोगी मणिभाई देसाई यांचेवर सोपवून,देशाला स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या अंतिम बैठकीसाठी खास रेल्वे गाडीने महात्मा गांधी दिल्लीला गेले हा इतिहास आहे..यावेळी आश्रमचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त डॉ.एन.जी.हेगडे लिखित "आमच्या आनंदाचे रहस्य" या पुस्तकाचे प्रकाशन उपराष्ट्रपती सी.पी.राधाकृष्णन यांच्या हस्ते झाले.याची प्रस्तावना राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश सिंह यांनी लिहिली आहे.याप्रसंगी महाराष्ट्राचे राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा,राज्यसभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश सिंह,महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व आळंदीच्या ज्ञानेश्वर महाराज संस्थांनचे मुख्य विश्वस्त डॉ.भावार्थ देखणे यांची भाषणे झाली..उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या की,निसर्गोपचार आश्रम हे केवळ उपचार केंद्र नसून निरोगी आणि आनंदी जीवन जगण्याची दिशा देणारे प्रेरणास्थान आहे.राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या विचारातून प्रेरित होऊन उभारण्यात आलेल्या या आश्रमाचे कार्य अत्यंत व्यापक आहे.गांधीजींचे साधे,नैसर्गिक आणि शिस्तबद्ध जीवनशैलीचे तत्त्व आजही तितकेच महत्त्वाचे आहे,"आमच्या आनंदाचे रहस्य" या पुस्तकाचे प्रकाशन देखील करण्यात आले.प्रकाशित करण्यात आलेले हे पुस्तक केवळ वाचनापुरते मर्यादित नसून जगण्याची योग्य पद्धत शिकवणारे मार्गदर्शक आहे.गांधीजींचे "गावाकडे चला" हे विचार आजच्या काळातही मार्गदर्शक ठरतात.निसर्गाशी सुसंवाद साधत निरोगी जीवन जगण्याची प्रेरणा या आश्रमातून मिळते."निसर्ग हेच खरे जीवन आहे,"आणि स्वच्छता,ध्यान व व्यायाम हीच निरोगी आयुष्याची खरी गुरुकिल्ली आहे. समाजाला निरोगी आणि संतुलित जीवनशैलीची प्रेरणा देणारे कार्य आहे..आश्रमचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त डॉ.एन.जी.हेगडे यांनी प्रास्ताविक केलेदो, सूत्रसंचलन डॉ.जय महाजन यांनी केले..चौकट :- उपराष्ट्रपतींच्या आगमनानंतर प्रोटोकॉल प्रमाणे वंदे मातरम व जन गण मन ही राष्ट्रगीते होतील असे सूत्रसंचलकाने जाहीर करताच उपराष्ट्रपतींनी त्यांना थांबवून महाराष्ट्रगीत पण घेण्याचे आदेश देत महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जागा ठेवला..