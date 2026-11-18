सुनील जगताप उरुळी कांचन :- उरुळी कांचन येथील निसर्गोपचार आश्रमात ९ वा राष्ट्रीय निसर्गोपचार दिन अत्यंत उत्साहात साजरा करण्यात आला.यानिमित्ताने नैसर्गिक जीवनशैली आणि सर्वांगीण आरोग्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या विविध आरोग्यदायी उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते.या उत्सवाचा एक भाग म्हणून,सोरतापवाडी गावात आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते,ज्यामध्ये सुमारे १०० ग्रामस्थांनी सहभाग घेतला.या शिबिराचा मुख्य उद्देश ग्रामीण समुदायामध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करणे हा होता..निसर्गोपचार आश्रमात साधकांसाठी तुषार जगदाळे यांनी'हास्य चिकित्सा'(लाफ्टर थेरपी) सत्राचे आयोजन केले होते.या सत्रातून एकूण आरोग्य टिकवून ठेवण्यासाठी हास्य,सकारात्मकता आणि भावनिक सुस्थिती यांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले.याव्यतिरिक्त,डॉ.वंदिता बागुल आणि ऋषिकेश कुंभार यांनी साधकांसाठी'आरोग्यदायी पाककला' (हेल्दी कुकरी) प्रात्यक्षिकाचे आयोजन केले होते.यामध्ये साध्या,पौष्टिक आणि नैसर्गिक पदार्थांच्या पाककृती कशा तयार कराव्यात,हे दाखवून देण्यात आले.सकस आहार केवळ आरोग्यदायीच नव्हे,तर चविष्ट आणि आनंददायीही असू शकतो,हे यातून दाखविले.चवीशी तडजोड न करता नैसर्गिक आणि सकस घटकांची निवड कशी करावी,तसेच आहार घेताना सजगता (माइंडफुल ईटिंग) कशी ठेवावी,यावर भर देण्यात आला..साधकांनी या सर्व सत्रांमध्ये उत्साहाने सहभाग घेत आनंद घेतला.या उत्सवाच्या निमित्ताने उत्तम आरोग्याची सुरुवात साध्या जीवनशैलीच्या निवडीतून,नैसर्गिक आहारातून,सकारात्मक विचारांतून आणि प्रतिबंधात्मक आरोग्य काळजी घेण्यापासून होते हा संदेश दृढ झाला.निसर्गोपचाराद्वारे आरोग्य संवर्धन ”या विषयावर व्यापक जनजागृती व आरोग्य तपासणी वर्षभर करण्यात येत आहे..मधुमेह,उच्च रक्तदाब,संधिवात,हृदयरोग यांसारख्या व्याधींवर प्रतिबंध करण्यासाठी नैसर्गिक आणि शाश्वत उपायांविषयी मार्गदर्शन केले जात आल्याचे निसर्गोपचार आश्रमचे संचालक व विश्वस्त सचिव डॉ अभिषेक देविकर यांनी सांगितले.ग्रामीण भाग,शालेय संस्था,उद्योगजगत व विविध संस्थामध्ये निसर्गोपचार प्रचार व प्रसार वर्षभर करणार असून या अभियानातून आरोग्यावर सकारात्मक व लक्षणीय परिणाम साधणे हे आश्रमाचे उद्दिष्ट आहे.ह्या कार्यक्रमासाठी निसर्गोपचार आश्रमच्या डॉ.अमेया देविकर,डॉ वंदिता बागुल,शंकर चौधरी,सतीश सोनावणे,निलम आखाडे आदीसह साधक व कर्मचारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.