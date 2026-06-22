पुणे

डी. फार्मसी परीक्षेत कांचन महाविद्यालयाची ''शतकी'' भरारी

डी. फार्मसी परीक्षेत कांचन महाविद्यालयाची ''शतकी'' भरारी
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उरुळी कांचन, ता. २२ : महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाच्या (एमएसबीटीई) उन्हाळी २०२६ परीक्षेचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. यात उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील महादेव कांचन कॉलेज ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्चच्या डी.फार्मसी द्वितीय वर्षाचा निकाल १०० टक्के, तर प्रथम वर्षाचा निकाल ९७ टक्के लागला आहे.
यशस्वी विद्यार्थ्यांचे संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष महादेव कांचन, सचिव डॉ. अजिंक्य कांचन, कार्यकारी संचालक डॉ. अप्पासाहेब जगदाळे, प्राचार्य प्रा. डॉ. नितीन एम. गवई, डी.फार्मसी विभागातील प्रा. हनुमंत पाटील, प्रा. सोनाली कोतवाल, तसेच सर्व प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अभिनंदन करून त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. दरम्यान, प्रा. हनुमंत पाटील व प्रा. सोनाली कोतवाल यांनी विद्यार्थ्यांच्या यशाचे श्रेय त्यांच्या मेहनतीला, पालकांच्या सहकार्याला आणि महाविद्यालयातील गुणवत्तापूर्ण अध्यापनाला दिले. महाविद्यालयाच्या शिस्तबद्ध शैक्षणिक वातावरणामुळे आणि विद्यार्थिकेंद्रित अध्यापन पद्धतीमुळे हे यश संपादन झाल्याचे प्राचार्य प्रा. डॉ. नितीन गवई यांनी सांगितले.

यशस्वी विद्यार्थी
प्रथम वर्ष डी. फार्मसी (टक्के) : सानिया जांभूळकर (८१.७०), ऋतिका खेमनार (८०.७०), दिशा साठे (७७.९०).
द्वितीय वर्ष डी. फार्मसी (टक्के) : पूनम कोळपे (८४.३६), कशिश पठाण (८४.०९), बालूबाई थोरात (७९.००).

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