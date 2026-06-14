Plastic Waste Drive: उरुळी कांचनमध्ये ‘माझे प्लास्टिक – माझी जबाबदारी’ संकल्पनेतून प्लास्टिक बँक; १ किलो प्लास्टिकच्या बदल्यात महिलांना साखर, विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य

सुनील जगताप,उरुळी कांचन : उरुळी कांचन मधील १०० - १५० युवक एकत्र येवून पर्यावरण रक्षण व संवर्धनाबाबत वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यासाठी पुढे येत आहेत ही बाब अभिनंदनीय आणि कौतुकास्पद आहे असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी आज "माझे प्लास्टिक - माझी जबाबदारी" प्लास्टिक मुक्त घनकचरा व उरुळी कांचन या संकल्पनेतून ड्रीम्स युवा सोशल फाउंडेशनने सुरु केलेल्या 'प्लास्टिक बँक' या उपक्रमाचे लोकार्पण करताना केले. हा अभिनव उपक्रम उरुळी कांचन मध्ये आजपासून सुरु करण्यात आला,याप्रसंगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील,हवेलीचे गटविकास शेखर शेलार,जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण सभापती जितेंद्र बडेकर,पंचायत समितीचे सदस्य सुदर्शन चौधरी,कोमल कांबळे,सर्वोदय संघाचे उपाध्यक्ष के.डी.कांचन आदी मान्यवर उपस्थित होते..या उपक्रमाबाबत संतोष चौधरी यांनी सांगितले की,आपल्या घरातून बाहेर फेकले जाणारा सुका प्लास्टिक कचरा (उदा.दुधाच्या पिशव्या,वेफर्सची पाकिटे,प्लास्टिक पिशव्या,बिस्किट रॅपर) एका प्लास्टिकच्या बाटलीमध्ये गच्च भरून जमा करायचा अशा पद्धतीने संकलित केलेल्या १ किलो प्लास्टिकच्या बदल्यात १ किलो साखर महिलेला मोफत दिली जाणार आहे.प्रत्येक महिन्यातील २ ऱ्या आणि ४ थ्या रविवारी डाळिंब रोड,ओरियन बिल्डींग,उरुळी कांचन येथील संकलन केंद्रावर हा कचरा स्वीकारला जाईल.विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण रक्षणाची आवड लहानपणापासूनच निर्माण व्हावी म्हणून शाळांमध्येही हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांनी घरात किंवा परिसरात जमा झालेली प्लास्टिक कॅरीबॅग,दुधाच्या पिशव्या,चॉकलेट-चिप्सचे रॅपर एका प्लास्टिक बाटलीत गच्च भरून आपल्या वर्गशिक्षकांकडे जमा करायचे आहेत.अशा १ किलो प्लास्टिकच्या मोबदल्यात विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू (वही,पेन,कंपास बॉक्स इ.) मोफत दिले जाणार आहे..या पद्धतीने नाविन्यपूर्ण उपक्रमाकडे गतीने व दिशेने आपली पाउले पडत राहिली तर भारताला विश्वगुरु होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही अगदी ट्रम्प तात्या देखील अशी कोटी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.