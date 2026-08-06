पुणे

Pune Crime News: विवाहितेवर वारंवार अत्याचार, जीवे मारण्याच्या धमक्या; फरार आरोपी संदिप आघावला उरुळी कांचन पोलिसांची अटक

वारंवार अत्याचार, जीवे मारण्याच्या धमक्या देत फरार झालेल्या संदिप आघावला उरुळी कांचन पोलिसांची सापळा रचून अटक; गंभीर गुन्ह्यांखाली कारवाई
Uruli Kanchan Police arrested an absconding accused in a case involving repeated sexual assault and criminal intimidation of a married woman. The accused was apprehended during a search operation in Soratapwadi, Pune district.

Uruli Kanchan Police arrested an absconding accused in a case involving repeated sexual assault and criminal intimidation of a married woman. The accused was apprehended during a search operation in Soratapwadi, Pune district.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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उरुळी कांचन : विवाहितेवर वारंवार बलात्कार करुन जिवे मारण्याची,धमकी देऊन फरार झालेल्या आरोपीला उरुळी कांचन पोलिसांनी अटक केली आहे.संदिप अर्जुन आघाव(रा.वझर आघाव,ता.लोणार,जि.बुलढाणा) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

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