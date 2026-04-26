Uruli Kanchan Crime News: उरुळी कांचनमध्ये बंद फ्लॅटचे कुलूप तोडून ७० हजारांची चोरी

सुनील जगतापउरुळी कांचन : घराला कुलूप बघून संधी साधत सदनिकेचे कुलूप हातोड्याने तोडून चोरी करणाऱ्या दोन तरुणांना उरुळी कांचन पोलिसांनी काही तासातच अटक केली.उरुळी कांचनच्या आश्रम रोड परिसरारील राज हाईट्स' अपार्टमेंटमध्ये शनिवारी (दि. २५) दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली..अनिरुध्द राजेंद्र चौधरी (वय २१,रा.धनगरवस्ती सोरतापवाडी ता.हवेली) व यश सुहास खेडेकर (वय २१ रा.आश्रम रोड,उरुळी कांचन) अशी अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही चोरट्यांची नावे आहेत.याप्रकरणी भाग्यश्री नितीनकुमार गुरख (वय ३६ व्यवसाय -शिक्षक रा.आश्रम रोड, राज हाईट्स अपार्टमेंट प्लॅट न २०४ उरुळी कांचन ) यांनी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली होती.वरील दोन्ही आरोपींनी घरातून रोख रक्कम आणि सोन्याची अंगठी असा एकूण ७० हजार ७१० रुपयांचा ऐवज लंपास केला होता.पोलिसांनी तातडीने तपास करत दोन्ही आरोपींच्या मुसक्या आवळल्या असून त्यांच्याकडून चोरीचा सर्व माल हस्तगत केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,उरुळी कांचन हद्दीतील आश्रम रोडवरील 'राज हाईट्स' अपार्टमेंटमध्ये राहणाऱ्या शिक्षिका भाग्यश्री गुरख (वय ३६) या शनिवार दुपारी घराला कुलूप लावून बाहेर गेल्या होत्या.आरोपी अनिरुद्ध चौधरी याने त्यांच्या फ्लॅटचे कुलूप हातोड्याने तोडून आत प्रवेश केला.घरातील बेडरूममधील लोखंडी कपाटाचा ड्रॉवर उचकटून त्याने त्यातील २५ हजार ७१० रुपये रोख रक्कम आणि ४५ हजार रुपये किमतीची अर्धा तोळा वजनाची सोन्याची अंगठी चोरून नेली.घरफोडी झाल्याचे लक्षात येताच भाग्यश्री गुरख यांनी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली..पोलीस तपास पथकाने तातडीने तपासाला सुरुवात करत तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे आरोपी अनिरुद्ध चौधरी याला सोरतापवाडी येथून ताब्यात घेतले,त्याच्याकडे अधिक चौकशी केली असता,त्याने ही चोरी त्याचा साथीदार यश खेडेकर याच्या मदतीने केली असल्याची माहिती पोलिसांना दिली. पोलिसांनी दुसरा आरोपी यश खेडेकर यालाही अटक केली. पुढील तपास पोलीस हवालदार चोरमले करीत आहेत.