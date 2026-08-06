Pune ATS News: भाडेकरूची माहिती न दिल्याने दोन घरमालकांवर गुन्हा; कंचन वृंदावन सोसायटीत एटीएस व उरुळी कांचन पोलिसांची कारवाई

सुनील जगतापउरुळी कांचन : कोरेगाव मूळ (ता.हवेली) येथील'कंचन वृंदावन गृहनिर्माण सोसायटी'परिसरात पुणे ग्रामीण पोलिसांचे दहशतवाद विरोधी पथक व उरुळी कांचन पोलिस यांच्या संयुक्तपणे कारवाई करीत या सोसायटीत बेकायदेशीर सदनिका भाड्याने देणाऱ्या दोघा मालकांवर उरुळीकांचन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..या प्रकरणी पुणे ग्रामीण एटीएसचे उपनिरीक्षक महेश वसंत गायकवाड यांनी उरुळीकांचन पोलिस ठाण्यात या दोघा मालकांची भाडेकरुंची स्थानिक पोलिस ठाण्यात माहिती न देता सदनिका भाड्याने दिल्याप्रकरणी तक्रार दिली आहे.त्यानुसार अतुल आनंद कुलकर्णी(रा.मुक्ता रेसिडेन्सि,कोथरूड पुणे) व सुरेश कृष्णाजीराव नाझरे (रा.कंचन वृंदावन सोसायटी,कोरेगाव मूळ,ता.हवेली)या मालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,पुण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कलम १६३ अन्वये विशेष आदेश जारी केले आहेत.या आदेशानुसार,कोणत्याही घरमालकाने आपली मालमत्ता किंवा घर भाड्याने देताना संबंधित भाडेकरूची संपूर्ण माहिती,ओळखपत्रे आणि कराराची प्रत स्थानिक पोलीस ठाण्यात जमा करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे.परंतु अनेक घरमालक निष्काळजीपणाने भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना न देताच त्यांना राहण्यास जागा देतात..पहिल्या घटनेत बुधवारी (दि.०५)सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास एटीएस पथकाने कोरेगाव मूळ येथील कंचन वृंदावन सोसायटीत तपासणी केली,त्यावेळी घरमालक अतुल कुलकर्णी यांनी आपल्या फ्लॅटमध्ये भाडेकरू ठेवला असल्याचे आढळले;मात्र त्याची कोणतीही नोंद उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात केली नव्हती.त्यामुळे त्यांच्यावर विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.दुसऱ्या घटनेत सायंकाळी सव्वा सात वाजण्याच्या सुमारास त्याच सोसायटीतील बिल्डिंग ए-४,फ्लॅट क्र.१०६ ची तपासणी करण्यात आली. तेथील घरमालक सुरेश कृष्णाजीराव नाझरे (रा.कंचन वृंदावन सोसायटी,कोरेगाव मूळ,ता.हवेली) यांनीही भाडेकरूची माहिती पोलिसांना न देता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियमांचा भंग केल्याचे निष्पन्न झाले.त्यानुसार दोघांवरही बीएनएस कलम २२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून,सहाय्यक पोलीस फौजदार सस्ते या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..कंचन वृंदावन सोसायटीत बेकायदा वास्तव्याचा संशय ?पुणे ग्रामीण एटीएसने कंचन वृंदावन सोसायटीत अशा प्रकारे कारवाई केल्याने या सोसायटीत बेकायदा अज्ञात लोकांचे वास्तव्य असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. ही सोसायटी उरुळी कांचन शहरालगत असल्याने गुन्हेगारांचे वास्तव्य या ठिकाणी आहे का ? त्यामुळे ही कारवाई होतेय का असा संशय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.