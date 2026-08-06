पुणे

Pune ATS News: भाडेकरूची माहिती न दिल्याने दोन घरमालकांवर गुन्हा; कंचन वृंदावन सोसायटीत एटीएस व उरुळी कांचन पोलिसांची कारवाई

भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना न दिल्याने कंचन वृंदावन सोसायटीतील दोन घरमालकांवर बीएनएस कलम २२३ अंतर्गत गुन्हे; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष आदेशाचे उल्लंघन उघड
Pune Rural ATS and Uruli Kanchan Police booked two house owners in Koregaon Mul for allegedly renting out flats without submitting tenant verification details to the local police, in violation of legal provisions.

Pune Rural ATS and Uruli Kanchan Police booked two house owners in Koregaon Mul for allegedly renting out flats without submitting tenant verification details to the local police, in violation of legal provisions.

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सकाळ वृत्तसेवा
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सुनील जगताप

उरुळी कांचन : कोरेगाव मूळ (ता.हवेली) येथील'कंचन वृंदावन गृहनिर्माण सोसायटी'परिसरात पुणे ग्रामीण पोलिसांचे दहशतवाद विरोधी पथक व उरुळी कांचन पोलिस यांच्या संयुक्तपणे कारवाई करीत या सोसायटीत बेकायदेशीर सदनिका भाड्याने देणाऱ्या दोघा मालकांवर उरुळीकांचन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.

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