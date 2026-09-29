Lost Mobiles Recovered: उरुळी कांचन पोलिसांची मोठी कामगिरी; १० लाखांचे ३८ हरवलेले मोबाईल शोधून मालकांच्या हाती

सुनील जगतापउरुळी कांचन : मोबाईल हरवला म्हणजे परत मिळणे कठीण, हा समज उरुळी कांचन पोलिसांनी खोटा ठरवला आहे. पोलीस स्टेशनच्या सायबर विभागाने गेल्या सहा महिन्यात गहाळ झालेल्या तब्बल ३८ मोबाईलचा शोध लावून ते मूळ मालकांना परत केले आहेत.या मोबाईलची एकूण किंमत १० लाख ५१ हजार रुपये इतकी आहे..आज दि.२९ रोजी सकाळी उरुळी कांचन पोलीस स्टेशनमध्ये एका छोटेखानी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी पोलीस उपअधीक्षक,दौंड विभाग बापूराव दडस यांच्या हस्ते हे सर्व मोबाईल संबंधित नागरिकांना सुपूर्द करण्यात आले..एप्रिल २०२६ ते सप्टेंबर २०२६ या सहा महिन्याच्या कालावधीत हरवलेले हे मोबाईल होते.नागरिकांनी दिलेल्या तक्रारीवरून सायबर विभागाने तांत्रिक तपास करून हे मोबाईल शोधून काढले..माजी सैनिकाची कामगिरी ठरली कौतुकास्पद...ही संपूर्ण शोध मोहीम उरुळी कांचन पोलीस स्टेशनमध्ये कार्यरत असलेले पोलीस शिपाई प्रदीप शिवाजी बालगुडे (ब.नं.1338) यांनी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयमाला पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वीपणे केली आहे.विशेष म्हणजे पो.शि.बालगुडे यांनी भारतीय सैन्य दलात १७ वर्षे देशसेवा केली असून गेल्या ४ वर्षांपासून ते महाराष्ट्र पोलीस दलात सेवा बजावत आहेत.सध्या ते सायबर विभाग व गुन्हे प्रकटीकरण शाखेत कर्तव्यावर आहेत..आपला हरवलेला महागडा मोबाईल परत मिळाल्याने नागरिकांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहत होता.नागरिकांनी उरुळी कांचन पोलीस स्टेशन व पो.शि.बालगुडे यांचे मनापासून आभार मानले. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयमाला पवार यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, मोबाईल हरवल्यास तात्काळ पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.