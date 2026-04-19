Land Dispute Clash: सोरतापवाडीत जमिनीच्या मोजणीवरून दोन गटांत हाणामारी; आठ जणांवर परस्पर गुन्हे दाखल

सुनील जगतापउरुळी कांचन : सोरतापवाडीत जमिनीच्या मोजणीवरून दोन गटांत जोरदार हाणामारी.ही घटना सोरतापवाडी (ता.हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील गट क्रमांक३०३ मध्ये घडली. याप्रकरणी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात परस्पर विरोधी तक्रारी देण्यात आल्या असून दोन्ही बाजूंच्या एकूण आठ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.शनिवारी (ता.१८)हा प्रकार घडला..पहिल्या घटनेत स्वप्नील शिवाजी मोटे (वय २६, धंदा,शेती,रा.सोरतापवाडी,ता.हवेली)यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार,जमीन गट क्र.३०३ ची सरकारी मोजणी सुरू असताना हरकत घेतली. याचा राग आल्याने केरू कामाजी कोळेकर, प्रतिक केरू कोळेकर,वैषाली केरू कोळेकर, (सर्व रा.सोरतापवाडी,ता हवेली) व तानाजी शेळके (पूर्ण नाव माहित नाही.भांडगाव ता. दौंड) यांनी फिर्यादी यांना शिवीगाळ केली..तर तानाजी शेळके याने लोखंडी गजाने सागर मोटे यांच्या डोक्यात वार करून दुखापत केली.प्रतिक कोळेकर याने दगडाने मारहाण केली.या प्रकरणी पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितानुसार विविध कलमान्वये चौघांवर गुन्हा दाखल केला आहे..दुसऱ्या घटनेत केरू कामाजी कोळेकर, (वय ४९,धंदा शेती,रा.सोरतापवाडी,ता. हवेली) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार,कोळेकर यांच्या मालकीच्या जमिनीत मोजणी सुरू असताना सागर तात्याबा मोटे,जयदीप संजय चौधरी,स्वप्नील शिवाजी मोटे व तात्याबा मारूती मोटे(सर्व रा.सोरतापवाडी,ता.हवेली) यांनी तिथे येऊन मोजणीस मज्जाव केला.यावेळी झालेल्या वादात सागर मोटे याने केरू कोळेकर यांच्या डोक्यात दगड मारून जखमी केले.तसेच मुलालाही लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.या तक्रारीवरून पोलिसांनी वरील चौघांविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवला आहे.अधिक तपास पोलीस हवालदार मोरे करीत आहेत.