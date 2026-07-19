Pune News: कॅनॉलच्या कठड्यावर लटकलेल्या चारचाकी गाडीतील चालकाला उरुळी कांचन पोलिसांनी शिताफीने सुखरूप बाहेर काढले

सुनील जगतापउरुळी कांचन,ता.१९ :चारचाकी गाडीवरील चालकाचे नियंत्रण सुटून कॅनॉलच्या कठड्यावर लटकलेल्या चारचाकी गाडीतील चालकाला उरुळी कांचन पोलिसांनी अत्यंत शिताफीने सुखरूप बाहेर काढले.शिंदवणे (ता.हवेली) ग्रामपंचायत हद्दीतील काळे शिवार परिसरात शनिवारी (ता.१९) पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली.यातून"खाकी वर्दीतील माणुसकी आणि तत्परता" काय असते याचा प्रत्यय आला. .पोलीस सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार,आनंदा लक्ष्मण ढोपुकसे (वय ४०,रा.मुंबई) हे आपल्या ताब्यातील मारुती अर्टिगा कार (क्र.एमएच४८सीक्यू१८२५) घेऊन मौजे शिंदवणे हद्दीतील काळे शिवार येथील शिवा फार्म समोरील कॅनॉल काठावरून जात होते.या पहाटेच्या वेळी चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला आणि कार थेट कॅनॉलच्या दिशेने घसरली.ती कॅनॉल मध्ये कोसळणार एवढ्यात चालकाने प्रसंगावधान राखून जोरात हॅन्डब्रेक लावला..Pune Bangalore Highway Traffic : पुणे-बेंगळुरू हायवेवर खंबाटकी घाटात ऑइल टँकरला गळती; महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत.मात्र,तोपर्यंत गाडीची तीन चाके कॅनॉलच्या कठड्यावर हवेत आणि एक चाक कठड्यावर लटकले होते.गाडी फक्त एका चाकावर आणि हॅन्डब्रेकच्या आधारावर कॅनॉलच्या कड्यावर थरथरत उभी होती थोडेही हालणे थेट मृत्यूला आमंत्रण देणारे ठरले असते,अशा विचित्र परिस्थितीत घाबरलेल्या चालकाने जीव मुठीत धरून पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास 'डायल 112'या पोलीस मदत क्रमांकावर संपर्क साधला..डायल 112 कडून संदेश मिळताच,उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यातील रात्रीच्या ड्युटीवर तैनात असलेले पोलीस शिपाई विकास लगस आणि पोलीस हवालदार बोत्रे यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता तातडीने शासकीय वाहनाने घटनास्थळाकडे धाव घेतली.घटनास्थळी पोहोचताच पोलिसांना परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले,गाडीतील चालक प्रचंड घाबरलेला दिसून आला, भीतीने थरथर कापत होता.पोलीस शिपाई लगस व हवालदार बोत्रे यांनी सर्वप्रथम चालकाला धीर देत अजिबात न हालण्याची सूचना केली.त्यानंतर पोलिसांनी कारला मजबूत दोरी बांधली.स्वतः ताकद लावून आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने कार मागच्या बाजूला ओढून कॅनॉलच्या कडेवरून कारसह चालकाला अत्यंत सुखरूप बाहेर काढले..Premium|Gut Health : आरोग्याची खरी सुरुवात आतड्यांपासून....दरम्यान,कार कॅनॉलच्या बाहेर सुरक्षित येताच चालक आनंदा ढोपुकसे यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.पोलिसांनी पहाटेच्या अंधारात दाखवलेली तत्परता आणि देवदूतासारखी केलेली मदत यामुळे त्यांचा जीव वाचला होता.तात्काळ मदत मिळाल्यामुळे चालक ढोपुकसे यांनी उरुळी कांचन पोलिसांच्या या धाडसी आणि संवेदनशील कामगिरीबद्दल अश्रू भरल्या डोळ्यांनी पोलीस प्रशासनाचे खूप खूप आभार व्यक्त केले.पोलिसांच्या या कामगिरीचे उरुळी कांचन व परिसरात कौतुक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.