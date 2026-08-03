Crime News : पुणे ग्रामीणच्या धडक कारवायांनी उरुळी कांचन हादरले; अवैध धंद्यांवर कारवाईनंतर चर्चांना उधाण

सुनील जगतापउरुळी कांचन : उरुळी कांचन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मागील दोन दिवसांत पुणे ग्रामीण पोलीस मुख्यालयाच्या विशेष पथकाने केलेल्या सलगच्या धडक कारवायांमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.अवैध मटका व देशी दारू अड्ड्यांवर छापा टाकून ११ जणांना ताब्यात घेणे आणि चोरीच्या वाळूने भरलेला हायवा ट्रक जप्त करणे या दोन्ही कारवाया स्थानिक पोलिसांऐवजी थेट मुख्यालयाच्या पथकाने केल्याने नागरिकांमध्ये विविध चर्चांना उधाण आले आहे..शुक्रवारी (३१ जुलै) बाजार मैदान परिसरात मुख्यालयाच्या विशेष पथकाने छापा टाकून मटका साहित्य,देशी दारूच्या बाटल्या व अन्य मुद्देमाल जप्त केला. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांच्या आदेशानुसार परिविक्षाधीन उपविभागीय अधिकारी (मुख्यालय) भूषण माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली..यापूर्वी ३० जुलैच्या मध्यरात्री सोरतापवाडी येथील अल्फा पेट्रोल पंपासमोर सापळा रचून एमएच-१२-झेडई-२७५१ क्रमांकाचा चोरीच्या वाळूने भरलेला हायवा ट्रक पकडण्यात आला. सुमारे पाच ब्रास वाळू आणि ट्रक असा सुमारे ३०.५० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.चालकाकडे वाळू वाहतुकीसाठी कोणतीही वैध कागदपत्रे नसल्याचे तपासात निष्पन्न झाले अशी चर्चा आहे..या सलग कारवायांनंतर उरुळी कांचन वाहतूक पोलिसांबाबतही स्थानिक पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.काही नागरिकांकडून महामार्गावरील अवैध वाहतुकीशी संबंधित आर्थिक हितसंबंध जपले जात असल्याचे आरोप केले जात असून,अवैध वाळू वाहतुकीत सहभागी असलेल्या घटकांशी काही पोलीस कर्मचाऱ्यांचे संबंध आहेत का? याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी,अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.स्थानिक पोलीस आणि वाहतूक पोलिसांच्या कामकाजाची पारदर्शक चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी अशा मागणीने जोर धरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.