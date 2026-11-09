Road Accident: उरुळी कांचन येथे भरधाव कारच्या धडकेत १९ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू,१६ वर्षीय मुलगी गंभीर जखमी;कारचालकाचाही मृत्यू.

सुनील जगतापउरुळी कांचन : पुणे-सोलापूर हायवेवर उरुळी कांचन येथे साखरे पेट्रोल पंपा जवळ रविवारी रात्री झालेल्या भीषण अपघातात मोटारसायकलवरील १९ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला,तर त्याच्यासोबत असलेली १६ वर्षीय मुलगी गंभीर जखमी झाली आहे.या अपघातात कार चालकाचाही मृत्यू झाला आहे.हा अपघात दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री साडे नऊ वाजण्याच्या सुमारास पुणे-सोलापूर महामार्गावरील साखरे पंप चौकात घडला..मयत तरुणाचे नाव नयन नितीन हजारे (वय १९,रा.तुपेवस्ती, उरुळी कांचन) असे आहे.तर कारचालक तुषार उर्फ अमर रोहिदास कुंजीर (वय २३,रा.वळती,ता.हवेली) याचाही या अपघातात मृत्यू झाला आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,नयन आणि त्याची बहीण मोटारसायकल (एमएच १२ एलसी ५५२६) वर सोलापूरच्या दिशेने जात होते.त्याचवेळी पाठीमागून भरधाव वेगाने येणाऱ्या व्हेरना कारने (एमएच १२ पीठी ९०८९) त्यांच्या मोटार सायकलला जोरदार धडक दिली.कार चालकाने हयगयीने कार चालवल्याने हा अपघात झाल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे..या धडकेत नयनचा जागीच मृत्यू झाला,तर मुलीच्या डोक्याला, पायाला आणि पोटाला गंभीर दुखापत झाली आहे.तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.दोन्ही वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे.उरुळी कांचन जवळच्या सर्व चौकात सातत्याने अपघात घडून मनुष्यहानी होते, त्यामुळे या चौकांमध्ये स्वयंचलित सिग्नल बसवाव्यात अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.या प्रकरणी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम २८१,१०६(१),१२५(अ),१२५(ब),३२४(४) आणि मोटार वाहन कायदा कलम १८४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक नामदेव तारडे हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.