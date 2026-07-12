Sant Tukaram palkhi halt at Uruli Kanchan: उरुळी कांचनमध्ये संत तुकाराम महाराज पालखीचा भक्तिमय विसावा; लाखो वारकऱ्यांच्या गजरात शासन व ग्रामपंचायतीकडून आदर्श व्यवस्था

सुनील जगताप,उरुळी कांचन : आमुची आवडी पांडुरंगी । भजन कीर्तन वाडी संगी ॥ नाचू कीर्तनाच्या रंगी । ज्ञानदीप लावू जगी ॥ या संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगात न्हाऊन जात,संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीसोबत पंढरपूरला जाण्यासाठी निघालेल्या, वारकऱ्यांच्या दिंड्या व लाखो वारकरी देह भान हरपून,"ज्ञानोबा~माऊली~तुकाराम"चा गजर करत दुपारी एकच्या सुमारास उरुळी कांचन येथे दुपारच्या विसाव्यासाठी पालखी सोहळ्यासह स्थिरावला.लोणी काळभोर वरून सकाळी सव्वा आठचा सुमारास निघालेल्या संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे थेऊरफाटा, कुंजीरवाडी, सोरतापवाडी, इनामदार वस्ती, कोरेगाव मूळ या ठिकाणच्या गावकऱ्यांनी मोठ्या भक्ती भावाने स्वागत करत,वारकऱ्यांना ठिकठिकाणी प्रवासात लागणाऱ्या गरजेच्या वस्तूंचे वाटप करत, अन्नदानाचाही लाभ घेतला..शासनाच्या महसूल विभाग, आरोग्य विभाग,ग्रामविकास विभाग,कृषी विभाग आणि पोलीस यांच्या माध्यमातून पालखी सोहळ्याला कोणतीही अडचण भासू नये याची खबरदारी घेण्यात आली होती.संत हे मायबाप आहेत, त्यांच्याकडे यावे, हीच आस मला सर्वकाळ आहे. या संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगवाणीशी श्री विठ्ठलाचा हदयात साठविलेला महिमा अंतकर्णात सामाविष्ठ करीत हजारोंचा वैष्णवांचा मेळातहान भुक हलवीत महात्मा गांधी यांच्या पदस्पर्शाने पुणीत झालेला मेळा ऐतिहासिक उरुळीकांचन भूमित दुपारच्या विसाव्यासाठी एकरुप झाल्याचे भक्तिमय चित्र उरुळी कांचन वासियांनी अनुभविले.संत तुकाराम महाराज यांचा आषाढी एकादशीचा विठ्ठल भेटीचा मेळा उरुळी कांचन येथे भक्तिमय वातावरणात विसावला होता. या ठिकाणी पालखीचे मंत्री आदिती तटकरे यांनी दर्शन घेतले व भाविकांना शुभेच्छा दिल्या..उरुळी कांचन येथील पुणे सोलापूर महामार्ग लगत असलेल्या उरुळी कांचन ग्राम विकास सहकारी सोसायटीच्या मालकीच्या भव्य पटांगणावर,शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत भव्य असा वॉटरप्रूफ मंडप पालखी सोहळ्याच्या विसाव्यासाठी उभारण्यात आला होता.या ठिकाणी भाविकांच्या दर्शनाची सोय तसेच स्तनपानासाठी हिरकणी कक्ष,सर्वांसाठी आरोग्य सेवा,शौचालय,पिण्याचे पाणी,मोबाईल चार्जिंग सोय आदी बाबींची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीचे प्रशासक मिलिंद जगताप व ग्रामपंचायत अधिकारी टी एस पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ग्राम स्वच्छता व वारकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर लागणाऱ्या सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या होत्या..संतश्रेष्ठांच्या पालखीचे दुपारच्या १ वाजण्याच्या सुमारास उरुळीकांचन शिवेवर आगमन झाले.आमदार माऊली कटके,माजी आमदार अशोक पवार,पुणे बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप,संचालक राजाराम कांचन,अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते,माजी जिल्हा परिषद सदस्य महादेव कांचन,'यशवंत'चे संचालक संतोष कांचन,चक्रधर उद्योगसमूहाचे संजय कांचन,डॉ.मणिभाई देसाई पतसंस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र कांचन आदी मान्यवरांनी सोहळ्याचे उस्फुर्तपणे स्वागत केले..पालखी सोहळा दिड वाजण्याच्या सुमारास भाविक भक्तांच्या दर्शनासाठी भव्य मंडपात दाखल झाला होता. भाविकांनी विठुरायाचा जयघोष करीत भक्तिचे धार्मिक रुप या दर्शनबारीत दाखविले.दरम्यान, कुंजीरवाडी येथे हरीश गोठे,सचिन तुपे,संदिप धुमाळ आदींनी पालखीचे स्वागत केले, थेऊरफाट्यावर सकाळी सव्वा नऊ वाजण्याच्या सुमारास दाखल झाला.हवेलीचे उपविभागीय महसूल अधिकारी डॉ.यशवंत माने,हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज काकडे,नायगाव फाट्यावर हवेली पंचायत समितीचे सदस्य कृषीराज चौधरी राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष दिलीप वाल्हेकर,भाजप जिल्हा महिला अध्यक्षा पुनम चौधरी यांनी स्वागत केले.सोरतापवाडी फाट्यावर स्वागतास हवेली पंचायत समिती सदस्य सुदर्शन चौधरी,युवा नेते अमित चौधरी,माजी उपसरपंच राजेंद्र चौधरी,विजय चौधरी,विलास चौधरी आदी मान्यवर उपस्थित होते.प्रयागधाम फाट्यावर कोरेगावमूळचे माजी सरपंच मंगेश कानकाटे,भानुदास जेधे,नानासाहेब शिंदे आदींनी पालखी सोहळ्याचे उत्स्फूर्तपणे स्वागत केले..दरम्यान,साधारण साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास पालखी सोहळा उरुळीकांचन येथील विसावा आपटून यवत मुक्कासाठी मार्गस्थ झाला.दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास पालखी सोहळ्याने हवेली तालुक्याची शिव ओलांडुन दौंड तालुक्यात बोरीभडक येथे प्रवेश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.