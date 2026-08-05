Agriculture Raid: उरुळी कांचन-शिंदवणेतील बेकायदेशीर बियाणे, खते विक्रीवर कृषी विभागाची धडक; दोन शेती भांडारांवर गुन्हे दाखल

सुनील जगतापउरुळी कांचन : उरुळी कांचन व शिंदवणे परिसरातील बियाणे,खते व किटकनाशके विक्रेत्यांच्या मनमानी आणि बेकायदेशीर कारभारावर कृषी विभागाच्या जिल्हास्तरीय भरारी पथकाची धडक कारवाई..निलंबनाचा आदेश धुडकावून बेकायदेशीरपणे बियाणे विकणारे उरुळी कांचन येथील'साई शेती भांडार'आणि मुदत संपलेला परवाना वापरून अनाधिकृत ठिकाणी खते व किटकनाशकांची विक्री करणारे शिंदवणे येथील'कौशल्या शेती भांडार'या दोन दुकानदारांविरोधात उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..पहिल्या घटनेत जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक धनंजय दिनकर पाटील(वय-५५ रा.पुणे) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार उरुळी कांचन येथील पुणे-सोलापूर रस्त्यावर पोलीस ठाण्यासमोर असलेल्या'साई शेती भांडार'या दुकानाची १६ जुलै २०२६ रोजी तपासणी करण्यात आली होती.त्यावेळी साठा नोंदवही न ठेवणे,परवान्यात उत्पादक कंपनीचा समावेश नसने आणि इतर गंभीर त्रुटी आढळून आल्या होत्या..याप्रकरणी परवाना अधिकारी तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पुणे यांनी २२ जुलै रोजी सुनावणी घेऊन'साई शेती भांडार'चा बियाणे विक्री परवाना १५ दिवसांसाठी निलंबित केला होता,असे असतानाही रविवारी (ता.०२) सायंकाळी ६ वाजता भरारी पथकाचे धनंजय पाटील,कृषी अधिकारी अशोक वेताळ आणि मोहीम अधिकारी विनय कदम यांनी अचानक दुकानाची पाहणी केली.त्यावेळी दुकान सुरू असल्याचे आणि २८ जुलै ते २ ऑगस्ट या कालावधीत पालक,मका,काकडी व शेपूच्या बियाणांची बेकायदेशीर विक्री केल्याचे बिल पुस्तकावरून उघडकीस आले..शासकीय आदेशाचा भंग करून विनापरवाना बियाणे विक्री केल्याप्रकरणी दुकानाचे मालक बाळासाहेब उल्हास साळुंखे (वय-४५,रा.गुळवंची,ता.जत,जि.सांगली) यांच्याविरोधात बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३आणि अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ चे कलम (२) (क) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दुसऱ्या घटनेत पुणे जिल्हा परिषद कृषी विभागाचे मोहीम अधिकारी विनय दिलीपराव कदम (वय-४६,रा.पुणे) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार,शिंदवणे(ता.हवेली) येथील'कौशल्या शेती भांडार'या दुकानाची २ ऑगस्ट रोजी सकाळी १२ वाजता भरारी पथकाने तपासणी केली.तपासणी दरम्यान दुकान चालक पोपट तुकाराम महाडीक (वय-५०,रा.शिंदवणे,ता.हवेली) यांच्या बियाणे व खते विक्री परवान्याची मुदत २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच संपल्याचे निष्पन्न झाले.तरीही कोणतीही नूतनीकरण प्रक्रिया न करता ते विनापरवाना खते व बियाण्यांची विक्री करत होते.तसेच, किटकनाशक विक्रीचा परवाना उरुळी कांचन-जेजुरी रोड(कॅनाल शेजारी) या जागेचा असताना,त्यांनी परस्पर'वळती फाटा' (मिळकत नं.२८६ ब) या अनधिकृत ठिकाणी साठवणूक व विक्री सुरू ठेवली होती.याप्रकरणी विविध कलमान्वये दोघांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.या दोन्ही प्रकरणी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलीस तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.