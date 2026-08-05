पुणे

Agriculture Raid: उरुळी कांचन-शिंदवणेतील बेकायदेशीर बियाणे, खते विक्रीवर कृषी विभागाची धडक; दोन शेती भांडारांवर गुन्हे दाखल

उरुळी कांचन व शिंदवणेतील बियाणे, खते व किटकनाशक विक्रेत्यांवर कृषी विभागाच्या भरारी पथकाची धडक कारवाई; परवाना निलंबन धुडकावून बेकायदेशीर विक्री करणाऱ्या दोन कृषी भांडारांवर गुन्हे दाखल
Agriculture Department raids two agri-input shops in Uruli Kanchan and Shindawane over illegal sale of seeds, fertilizers and pesticides.

Agriculture Department raids two agri-input shops in Uruli Kanchan and Shindawane over illegal sale of seeds, fertilizers and pesticides.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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सुनील जगताप

उरुळी कांचन : उरुळी कांचन व शिंदवणे परिसरातील बियाणे,खते व किटकनाशके विक्रेत्यांच्या मनमानी आणि बेकायदेशीर कारभारावर कृषी विभागाच्या जिल्हास्तरीय भरारी पथकाची धडक कारवाई.

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