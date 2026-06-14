Waste Management: उरुळी कांचनमध्ये अत्याधुनिक घनकचरा प्रकल्पाला गती; देवस्थानकडून दोन एकर जागा

सुनील जगताप,उरुळी कांचन : जिल्हा परिषदेच्या वतीने उरुळी कांचन येथील कचरा निर्मूलन समस्या फार गंभीर आहे.त्यासाठी अत्याधुनिक घनकचरा निर्मुलन प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी जिल्हा परिषद पुणे भरघोस मदत करण्यास तयार आहे,मात्र त्यामध्ये लोकसहभाग आणि जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी उरुळी कांचन गावाची राहील.जागा उपलब्ध करून दिल्यास एक महिन्याच्या आत मंजुरी व निधी देण्याची व्यवस्था केली जाईल असे आश्वासन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल (बाबा) जगदाळे यांनी दिले. .सामाजिक क्षेत्रात नेहमीच अग्रेसर असणाऱ्या उरुळी कांचन येथील'ड्रीम्स युवा सोशल फाउंडेशन'संचलित'उरुळी कांचन ग्रामस्वच्छता अभियान ग्रुप'च्या विद्यमाने रविवारी (ता.१४) जागतिक रक्तदान दिनाच्या औचित्याने बी.जी.शिर्के बाल विकास मंदिर येथे भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते.या कार्यक्रमाचे उदघाटक या नात्याने बोलताना वरील आश्वासन जगदाळे यांनी दिले.यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी गजानन पाटील,हवेलीचे गटविकास शेखर शेलार,जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण सभापती जितेंद्र बडेकर,पंचायत समितीचे सदस्य सुदर्शन चौधरी,कोमल कांबळे,सर्वोदय संघाचे उपाध्यक्ष के.डी.कांचन,देविदास भन्साळी,बाजार समितीचे संचालक राजाराम कांचन,महादेव कांचन,आदी मान्यवर उपस्थित होते.दरम्यान,कडक उन्हाळ्यात देखील उरुळी कांचन ग्रामस्वच्छता अभियान ग्रुप'वरील विश्वासाहर्तेमुळे या रक्तदान शिबिरात एकूण ८०६ रक्तदात्यांनी सहभाग नोंदवला,यापैकी २५ महिला व ७८१ पुरुष होते..उरुळी कांचन गावातील ड्रीम्स युवा सोशल फाउंडेशनच्या युवकांचे योगदान पाहता,त्यांना सर्व प्रकारची मदत करण्याची व त्या माध्यमातून उरुळी कांचन व परिसरातील गावांसाठी आवश्यक असलेल्या भौतिक सुविधा देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल.यासाठी जागा लवकरात लवकर उपलब्ध करा व निधी घ्या असे आश्वासन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी गजानन पाटील यांनी दिले.आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व बहुचर्चित घनकचरा निर्मुलन प्रकल्पाचे केंद्रस्थान के.डी.कांचन म्हणाले,"उरुळी कांचनच्या ड्रीम्स युवा सोशल फाउंडेशनच्या मनातील घनकचरा निर्मुलन प्रकल्प प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी लागणारी जागा देवस्थान समितीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाईल.प्रास्ताविक संतोष चौधरी यांनी,सूत्र संचलन ऋषिकेश भालेराव यांनी व आभार मंदार खरात यांनी मानले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.