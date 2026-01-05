Uruli Kanchan News : सोरतापवाडी बळीराजा आरोग्य शिबिरात साडेचार हजार नागरिकांनी घेतला लाभ, मोफत तपासण्या आणि उपचार!

सुनील जगतापउरुळी कांचन : मोठ्या स्वरूपातील आरोग्य शिबिर प्रथमच पूर्व हवेलीच्या ग्रामीण भागात होत असल्याने आणि मोठ्या प्रमाणात रुग्णांची गर्दी पाहता ग्रामीण भागात आरोग्य समस्या किती मोठ्या प्रमाणात आहेत हे दिसत आहे,त्यासाठी आरोग्य सेवा अधिक व्यापक होणे गरजेचे झाले आहे असे प्रतिपादन पुणे जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक प्रदीप कंद यांनी केले,ते बळीराजा महाआरोग्य शिबिराचे उदघाटन करताना बोलत होते..या आरोग्य शिबिराला प्रमुख पाहुणे म्हणून पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती शशिकांत गायकवाड,रोहिदास उंद्रे,दिलीप काळभोर,प्रशांत काळभोर,राजाराम कांचन,प्रकाश हरपळे,लक्ष्मण केसकर यांच्यासह पंचक्रोशीतील विविध गावचे सरपंच,उपसरपंच,पदाधिकारी उपस्थित होते. सोरतापवाडी पंचक्रोशी मधील नागरिकांच्या आरोग्य सेवेसाठी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक सुदर्शन चौधरी आणि लक्ष फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य यांच्या संयुक्त विद्यमानाने सोरतापवाडी येथील शांताई लॉन्स बळीराजा मोफत आरोग्य शिबिर भरवण्यात आले होते. .Pune Municipal Election: पुण्यातील तुल्यबळ उमेदवारांमधील लढतीचा थरार बघाच...या शिबिरात उरुळी कांचन,सोरतापवाडी,तरडे,शिंदवणे,वळती,कुंजीरवाडी तसेच हवेली तालुक्यातील ग्रामीण भागातील साडेचार हजार नागरिकांनी यात सहभाग घेत तपासण्या करून घेतल्या, यामध्ये १६० मोतीबिंदू साठी रुग्ण मिळून आले तर १७०० मोफत चष्मे वाटप करण्यात आले. १८० रुग्णांची सिटीस्कॅन, एमआरआय साठी नोंदणी करण्यात आलेली आहे. तसेच यावेळी दिव्यांगासाठी मोफत अत्याधुनिक कृत्रिम हात, पाय कॅलिपर्स यांच्यासाठी साधारण ३० नागरिकांनी नोंदणी केली.यावेळी हाडांचे उपचार,कॅन्सर उपचार,दंतरोग,लहान मुलांचे आजार,किडनीवरील आजार,एक्स-रे यासह अनेक व्याधींवर मोफत उपचार करण्यात आले. .या शिबिरात रुबी हॉल, डॉ.डी वाय पाटील फिजिओथेरपी अँड डेंटल हॉस्पिटल,श्री काशीबाई नवले हॉस्पिटल,ससून हॉस्पिटल,एचव्ही देसाई आय हॉस्पिटल,विश्वराज हॉस्पिटल,प्राईम मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल यासह पुण्यातील सर्वच अत्याधुनिक हॉस्पिटल्सनी सहभाग घेतला होता.शिबिराला सकाळी ९ पासूनच नागरिकांनी गर्दी केली होती.रुग्णांच्या चहा पाणी व जेवणाची सोय सुदर्शन चौधरी मित्र परिवाराने चोख केली होती तर येथील तपासण्या,रुग्णांच्या पुढील तपासण्या आणि शस्रक्रियेपर्यंतचे उपचार याचे नियोजन लक्ष फाउंडेशनचे संस्थापक रोशन मराठे व त्यांचे सहकाऱ्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.