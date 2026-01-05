पुणे

Uruli Kanchan News : सोरतापवाडी बळीराजा आरोग्य शिबिरात साडेचार हजार नागरिकांनी घेतला लाभ, मोफत तपासण्या आणि उपचार!

Free Medical Checkup : सोरतापवाडी बळीराजा आरोग्य शिबिरात साडेचार हजार नागरिकांनी मोफत वैद्यकीय तपासण्या आणि उपचार घेतले. डोळे, हाडे, कॅन्सर, बालरोग आणि इतर आजारांवर लक्ष देण्यात आले.
Large-Scale Health Camp in Soratapwadi

Large-Scale Health Camp in Soratapwadi

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन : मोठ्या स्वरूपातील आरोग्य शिबिर प्रथमच पूर्व हवेलीच्या ग्रामीण भागात होत असल्याने आणि मोठ्या प्रमाणात रुग्णांची गर्दी पाहता ग्रामीण भागात आरोग्य समस्या किती मोठ्या प्रमाणात आहेत हे दिसत आहे,त्यासाठी आरोग्य सेवा अधिक व्यापक होणे गरजेचे झाले आहे असे प्रतिपादन पुणे जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आणि जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक प्रदीप कंद यांनी केले,ते बळीराजा महाआरोग्य शिबिराचे उदघाटन करताना बोलत होते.

Loading content, please wait...
pune
Medical
uruli kanchan
active patient
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com