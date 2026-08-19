अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगप्रकरणी तिघांना अटक

उरुळी कांचन, ता. १९ : शिंदवणे (ता. हवेली) येथे अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करून तिच्या पालकांना मारहाण केल्याप्रकरणी तिघांविरुद्ध ''पोक्सो'' अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर उरुळी कांचन पोलिसांनी या तिन्ही आरोपींना अटक केली आहे.
साहिल विलास चौधरी (वय २०), अजिंक्य दिलीप सावंत (वय २२, दोघे रा. एम.जी. रोड, उरुळी कांचन, ता. हवेली) आणि अविनाश आनंद शिंदे (वय १८, रा. कोरेगाव मूळ, ता. हवेली) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता. १८) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास पीडित मुलगी दूध आणण्यासाठी जात असताना, ऋतू फार्मच्या पाठीमागे आरोपींनी तिला अडवले. साहिल चौधरी याने तिचा हात धरला. या वेळी पीडितेच्या आईने जाब विचारला असता, ''तुमची मुलगी आमच्याशी बोलत नाही'' असे म्हणत आरोपींनी पीडिता आणि तिच्या आई-वडिलांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. साहिलने विटेने मारून पीडितेच्या आईला जखमी केले, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पांडुरंग पवार हे करीत आहेत.
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