पुणे

Uruli Kanchan News: उरुळी कांचन ठरणार नव्या पुण्याचे लॉजिस्टिक हब; मेट्रो, रिंग रोड, विमानतळ जोडणीचा रोडमॅप : आमदार माऊली कटके

उरुळी कांचन परिसरात मेट्रो, रिंग रोड, रेल्वे हब आणि पुरंदर विमानतळाशी जोडणीची सुविधा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न सुरू असून भविष्यात हा भाग लॉजिस्टिक पार्क म्हणून विकसित करण्याचा राज्य सरकारचा मानस असल्याचा दावा आमदार ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली कटके यांनी केला.
Uruli Kanchan to become new Pune logistics hub with metro ring road and Purandar airport connectivity

Uruli Kanchan to become new Pune logistics hub with metro ring road and Purandar airport connectivity

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

उरुळी कांचन : पुर्व हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन हे नव्या पुण्याचे महत्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.या ठिकाणी उन्नत मार्गातून मेट्रोची सेवा,रिंगरोडची कनेक्टिव्हिटी तसेच पुरंदर विमानतळाला हा भाग जवळचा ठरत असल्याने भविष्यात हा भाग लॉजेस्टिक पार्क म्हणून विकसित करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.

Loading content, please wait...
pune
Ring Road
uruli kanchan
Metro
Uruli Kanchan news