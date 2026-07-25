Uruli Kanchan News: उरुळी कांचन ठरणार नव्या पुण्याचे लॉजिस्टिक हब; मेट्रो, रिंग रोड, विमानतळ जोडणीचा रोडमॅप : आमदार माऊली कटके

सुनील जगताप उरुळी कांचन : पुर्व हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन हे नव्या पुण्याचे महत्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.या ठिकाणी उन्नत मार्गातून मेट्रोची सेवा,रिंगरोडची कनेक्टिव्हिटी तसेच पुरंदर विमानतळाला हा भाग जवळचा ठरत असल्याने भविष्यात हा भाग लॉजेस्टिक पार्क म्हणून विकसित करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे..त्यादृष्टीने भविष्यात या परिसराचा रोडमॅप काढण्यात येईल असा विश्वास शिरुर-हवेलीचे आमदार ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली कटके यांनी व्यक्त केला.या कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना आमदार ज्ञानेश्वर कटके म्हणाले की,हडपसर ते यवत उन्नत मार्गाअंतर्गत तळात सहा पदरी रस्ते सुमारे १०० फुट रुंदीचे असणार आहेत,त्यावर सहा पदरी उन्नत मार्ग आणि त्यावर मेट्रो मार्ग असे या एलिव्हेटेड कॉरिडोर उन्नत मार्गाचे स्वरूप आहे,तर ज्या ठिकाणी गावांमध्ये उन्नत मार्ग उतरण्याचे ठिकाण असणार आहे त्या ठिकाणी सुमारे १७० फुट रुंदीचे रस्ते असणार आहेत..उन्नत मार्ग थेऊरफाटा,कोरेगांवमूळ हद्दीतील प्रयागधाम फाट्यावरील रिंग रोड क्रॉसिंगच्या ठिकाणी व सहजपूर याठिकाणी खाली उतरणार आहे.उरुळी कांचन पर्यंत मेट्रो,रिंग रोड,रेल्वे हब तसेच उरुळी कांचन येथूनच पुरंदर विमानतळाला मेट्रो जोडण्याचा माझा प्रयत्न असून भविष्यात हा भाग लॉजेस्टिक पार्क म्हणून विकसित करण्याचा राज्य सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले..श्री क्षेत्र डाळिंब बन (ता.दौंड) येथील आषाढी एकादशीची श्री विठ्ठलाची महापूजा शिरुर-हवेलीचे आमदार ज्ञानेश्वर उर्फ माऊली कटके यांच्या हस्ते पार पडली.महापूजेच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाचे आयुक्त अनिल कवडे,माजी आमदार रमेश थोरात,राष्ट्रवादीच्या नेत्या वैशाली नागवडे,हवेली पंचायत समितीचे सभापती युवराज काकडे,दौंड पं.समिती सभापती सुखदेव चोरमले,गटविकास अधिकारी अरुण मरभळ,श्री विठ्ठल देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष राजेंद्र कांचन,दौंड पंचायत समिती सदस्य राजश्री म्हस्के,डाळींबचे सरपंच बजरंग म्हस्के आदींसह भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.