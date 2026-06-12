पुणे

Grampanchyat Reservation : उरुळी कांचन ग्रामपंचायत प्रभाग आरक्षणाने 'कही खुशी कही गम'

आज जाहीर झालेल्या उरुळी कांचन ग्रामपंचायत प्रभाग आरक्षणाने 'कही खुशी कही गम' अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
Uruli Kanchan Election Reservation

Uruli Kanchan Election Reservation

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सकाळ वृत्तसेवा
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- सुनील जगताप

उरुळी कांचन - आज जाहीर झालेल्या उरुळी कांचन ग्रामपंचायत प्रभाग आरक्षणाने 'कही खुशी कही गम' अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने काही मंडळी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याच्या मनस्थितीत तर काही आपल्या प्रभागात अनुकूल समीकरणे जमविण्याच्या मनस्थितीत वावरताना दिसत होते.

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