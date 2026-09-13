पुणे

Crime News : विनयभंग करून अश्लील फोटो व्हायरल करण्याची धमकी; उरुळी कांचनमध्ये २२ वर्षीय युवकाला अटक

विनयभंग करून अश्लील फोटो व्हायरल करण्याची धमकी; २२ वर्षीय आरोपीला उरुळी कांचन पोलिसांची अटक
अल्पवयीन मुलीशी अश्लील चॅटिंग करणं युवकाच्या अंगलट; आई- वडिलांना जीवे मारण्याची धमकी देत मागितले फोटो

A 22-year-old man has been arrested in Uruli Kanchan after being accused of molesting a woman and threatening to circulate her objectionable photographs.

Esakal
सकाळ वृत्तसेवा
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सुनील जगताप

उरूळी कांचन : उरुळी कांचन पोलीस स्टेशन येथे विनयभंग केल्याच्या आरोपावरून एका युवकावर गुन्हा दाखल केला असुन यातील आरोपी प्रतिक उर्फ गुड्डया बाळु गायकवाड वय २२ रा.हिंगणगाव ता.हवेली जि.पुणे याला अटक करण्यात आली आहे.

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