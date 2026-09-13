Crime News : विनयभंग करून अश्लील फोटो व्हायरल करण्याची धमकी; उरुळी कांचनमध्ये २२ वर्षीय युवकाला अटक

सुनील जगताप उरूळी कांचन : उरुळी कांचन पोलीस स्टेशन येथे विनयभंग केल्याच्या आरोपावरून एका युवकावर गुन्हा दाखल केला असुन यातील आरोपी प्रतिक उर्फ गुड्डया बाळु गायकवाड वय २२ रा.हिंगणगाव ता.हवेली जि.पुणे याला अटक करण्यात आली आहे..आरोपी याने पिडीतेस जुलै २०२४ मध्ये एका लाॅजवर नेवुन फिर्यादीशी जबदरस्तीने शारिरीक सबंध ठेवुन फिर्यादीचे नळकत आक्षेपार्ह अवस्थेत फोटो काढले, त्यानंतर ते फोटो फिर्यादीचा नवरा व भावाला पाठवीन अशी धमकी देवुन फिर्यादीशी जुलै २०२४ ते ऑगस्ट २०२६ पर्यत वेळोवळी लाॅजवर घेवुन जावुन तीचेवर जबदस्तीने शारिरीक सबंध ठेवले आहेत. .या प्रकरणी दाखल गुन्हयाचा तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयमाला पवार यांचे मार्गदशनाखाली नामदेव तारडे पोलीस उपनिरीक्षक हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.