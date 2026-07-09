Uruli Kanchan Chess Tournament: उरुळी कांचनमध्ये युवान ग्रुपतर्फे सरपंच चषक बुद्धिबळ स्पर्धा यशस्वी; ग्रामीण युवा खेळाडूंचा उत्स्फूर्त सहभाग

सुनील जगताप,उरुळी कांचन : ५ जुलै २०२६ रोजी उरुळी कांचन येथे युवान ग्रुपच्या माध्यमातून "सरपंच चषक बुद्धिबळ स्पर्धा" संपन्न झाल्या. या स्पर्धेमध्ये संपूर्ण जिल्ह्यातून २२ स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता.ग्रामीण भागातील युवा खेळाडूंची बौद्धिक खेळाकडे कल वाढावा व ऑलंपिक स्पर्धेत देखील भारतीय खेळाडूंनी सुवर्ण पदकांची कमाई करण्यासाठी प्रयत्न करावेत यासाठी त्यांना सराव म्हणून अशा स्पर्धा वेगवेगळ्या ठिकाणी भरवण्याचा आमच्या संस्थेचा भविष्यातील प्रयत्न आहे असे युवानचे प्रमुख राष्ट्रीय बुद्धिबळ पटू युवराज दनाने यांनी यावेळी सांगितले.स्पर्धेत वेगवेगळ्या गटातून पुढील स्पर्धकांनी बक्षीसे पटकावली. .१२ वर्षाखालील गट १) दिग्विजय भंडलकर बारामती २) यश गायकवाड उरुळी कांचन ३)सर्वेश जगताप उरुळी कांचन ४) रुद्र थोरात, आर्यन दुबे.१४ वर्षाखालील गट १) शिवम कुलकर्णी उरुळी कांचन २) प्रणव लोंढे उरुळी कांचन ३) विराज शिंदे सातारा ४) सुमित भोगे उरुळी कांचन.१७ वर्षाखालील गट १) आयुष जाधव उरुळी कांचन २) शिवम दिवटे उरुळी कांचन ३) श्रेयस लोंढे उरुळी कांचन ४) श्रमिक जाधव बारामती..खुला गट १) सोमनाथ गायकवाड उरुळी कांचन.या स्पर्धेसाठी उरुळी कांचनचे प्रशासक मिलिंद तुळशीराम जगताप यांनी ही स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी सहकार्य केले.माजी सरपंच दत्तात्रय कांचन यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उद्घाटनासाठी व बक्षीस वितरणासाठी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.