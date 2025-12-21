पुणे

US Visa Delay: व्हिसा मुद्रांकन दोन ते सहा महिन्यांनंतर; मुलाखती पुढे ढकलल्याने अनेक नोकरदार अडकले भारतातच

US Visa Stamping and Interview Delays: अमेरिकेच्या व्हिसा मुलाखती आणि मुद्रांकन दोन ते सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्याने अनेक भारतीय कर्मचारी भारतात अडकले आहेत. या विलंबामुळे नोकरी, पगार आणि वास्तव्यावर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : अमेरिकेत नोकरी करणारे अनेक भारतीय सध्या व्हिसा मुद्रांकनासाठी पुणे व देशातील इतर शहरांमध्ये आले आहेत. मात्र, अचानकपणे त्यांच्या व्हिसा मुलाखती व मुद्रांकनाच्या तारखा दोन ते सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्याने ते अडचणीत आले आहेत.

