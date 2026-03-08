परिंचेमध्ये उत्सव सावित्रीच्या लेकींचा कार्यक्रम
परिंचे, ता. ८ : महिला सर्वांगीण उत्कर्ष मंडळ (मासूम) व एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाऊंडेशन यांच्या वतीने आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून ‘उत्सव सावित्रीच्या लेकींचा’ हा कार्यक्रम घेण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष मासूम संस्थेच्या संस्थापक विश्वस्त मनीषा गुप्ते होत्या. तर प्रमुख वक्ते म्हणून शीतल यशोधरा उपस्थित होत्या. प्रमुख पाहुणे म्हणून परिंचे गावच्या सरपंच पुष्पलता नाईकनवरे, पंचायत समिती सदस्य सायली शिंदे, एस. एम. जोशी सोशालिस्ट फाउंडेशनचे कार्यवाह उपेंद्र टण्णु, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते पी. एस. जाधव, सटलवाडी गावाचे माजी सरपंच गोपाळदादा कदम, मासूम संस्थेच्या सहसंयोजक जयश्री नलगे, सेवा निवृत्त पोलिस अधिकारी पी. सी. जाधव उपस्थित होते.
यावेळी यशोधरा म्हणाल्या, ‘संविधान प्रत्येकाने समजून घेणे आवश्यक असून आपल्याला दिलेले हक्क आणि अधिकार तसेच विविध कायदे समजून घेऊन कृतिशील होण्याची गरज आहे.’’
‘‘ज्या ज्या ठिकाणी महिलांचा सन्मान होतो तेथेच गावाची व देशाची प्रगती होते. महिलांच्या आरोग्याची आणि सुरक्षिततेची आपण सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे.’’ असे मत परिंचे गावचे सामाजिक कार्यकर्ते पांडुरंग जाधव यांनी व्यक्त केले.’’
मनीषा गुप्ते म्हणाल्या, ‘‘जाती-धर्म-लिंगाच्या चौकटीतून बाहेर येऊन माणूस म्हणून सन्मानाने जगण्याची गरज आहे.’’
कार्यक्रमात आदिवासी गावातील माजी सरपंच छबूताई ढगारे, मांढर गावातील राजश्री शिर्के, प्रमिला सुकल, छबूताई शिंदे या विविध क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या महिलांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी विवेक युवा मंचच्या कार्यकर्त्यांनी ‘संविधान आणि महिला’ या विषयावर पथनाट्य सादर केले. प्रास्ताविक जयश्री नलगे यांनी केले. तर आभार प्रदर्शन मीना शेंडकर यांनी मानले. सूत्रसंचालन वनिता पापळ यांनी केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी श्रीकांत लक्ष्मी शंकर, माया गुरव, पुष्पा जाधव, सचिन गोंधळी, राहुल भोसले आणि मासूमच्या कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले.
