Pune Air Pollution: हवा प्रदूषणाने रुग्णसंख्या दुपटीने वाढली; उत्तमनगर परिसरात लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम

मयूर कॅालनी : बावधनमधील उत्तमनगर परिसरात वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. मागील वर्षभरात खोकला, कफ, दमा रुग्णसंख्येत दुप्पट वाढ झाल्याची धोकादायक माहिती एका खासगी रुग्णालयाने दिली..उत्तमनगरमध्ये प्रशासकीय नियम पायदळी तुडवून रेडी मिक्स प्रकल्प, अनधिकृत बांधकामे, अवजड वाहतूक राजरोसपणे सुरू आहे. रेडी मिक्स प्रकल्प सुरू असलेल्या परिसरात जागोजागी धुळीचे थर साचले आहेत. महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने योग्य समन्वय साधून नागरिकांना होत असलेल्या त्रासापासून मुक्त करावे, अशी मागणी रहिवाशांमधून होत आहे..Palghar: पालघरकरांचे हाल! तारापूर परिसरात हवेची गुणवत्ता ढासळली, विविध आजारांमुळे स्थानिक बेजार .नगरसेवक किरण दगडे-पाटील यांनी देखील पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांना पत्र लिहून प्रदूषणाबाबत रेडी मिक्स प्रकल्पावर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. सदरील पत्राच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दोन दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे..रहिवाशांचे आंदोलन आणि 'सकाळ'च्या बातमीचा थेट परिणामप्रदूषण, अवजड वाहतुकीच्या त्रासाला कंटाळून बावधनमधील नागरिकांनी नुकतेच आंदोलन केले होते. रहिवाशांनी केलेले आंदोलन आणि 'सकाळ'ने 'बावधनकर आवाज, धुळीच्या विळख्यात' (ता. १२) या मथळ्याखाली प्रसिद्ध केलेल्या बातमीचा थेट परिणाम दिसून आला. .महापालिका बांधकाम विभागाने संबंधीत रेडी मिक्स प्रकल्पांना नोटीस देऊन अनधिकृत बांधकाम काढण्याचे आदेश दिले आहेत, अन्यथा महापालिका अतिक्रमण काढून गुन्हे दाखल करणार असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. बावधन येथील ६२२ सदनिका असलेल्या पुराणिक अबितांते सोसायटीतील रहिवाशांना धुळीच्या त्रासामुळे त्रास होत असल्याची धोकादायक आकडेवारी समोर आली आहे..Pune News: 'विकास हवा, पण जीवघेणा नको'; कर्णकर्कश आवाज, बांधकामामुळे होणाऱ्या धुळीने पुणेकर संतापले.सर्दी : ४९खोकला: ५१श्वास घेण्यास त्रास : १५केसांच्या तक्रारी : ३९त्वचेच्या तक्रारी : ३०लहान मुलांमध्येआरोग्य समस्या : २४ज्येष्ठांमध्ये आरोग्यसमस्या : ७दमा : १बालकांना दमा : २.हवेतील सिमेंट, धूळ, धूर यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम दिसून येत आहे. खोकला जास्त दिवस राहिल्यावर कफ वाढून खोकल्याचे दम्यात रूपांतर होते. त्याचा परिणाम थेट शरीरातील आतील त्वचेवर होऊन कर्करोग होऊ शकतो. प्रदूषणामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिलांना जास्त त्रास होतो.- डॅा. पंकज मगर, छाती रोग तज्ज्ञओंकार गार्डन चौक, पुराणिक सोसायटी, एनडीए रस्ता परिसरात नियम पायदळी तुडवून जड वाहतूक होते. धुळीच्या त्रासाला कंटाळून २४ रहिवाशांनी सदनिका विकून दुसरीकडे राहायला गेले आहेत. नागरिकांच्या दृष्टीने धोकादायक असलेल्या प्रकल्पांना सरकार परवानगी कशी देते हेच कळत नाही.- सुधीर घलोट, अध्यक्ष, पुराणिक अबितांते सोसायटी, बावधन.