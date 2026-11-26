कोंढवा - काही क्षणांपूर्वी सोबत हसणारा, गप्पा मारणारा आणि उद्याच्या परीक्षेची चिंता करणारा मित्र अचानक कायमचा सोडून जाईल, याची कल्पनाही राहुल बोरकरला नव्हती. परीक्षा संपल्यानंतर दोघांनी एकत्र वडापाव खायचा ठरवले होते. मात्र, दुसऱ्या दिवशी पेपर असल्याने अभ्यासासाठी वेळ मिळावा म्हणून सिद्धेशनेच राहुलला घरी जाण्यास सांगितले..‘तू जा, तुला अभ्यास करायचा आहे. मी पुढे काहीतरी खातो,’ असे म्हणत तो विशालसोबत बसथांब्याकडे निघाला. राहुल रिक्षाने घरी गेला आणि काही वेळातच बोपदेव घाटात झालेल्या भीषण अपघाताची बातमी त्याच्यापर्यंत पोहोचली. त्या अपघातात सिद्धेश आणि विशालचा मृत्यू झाला. दोघांनी एकत्र वडापाव खाण्याचा केलेला बेत मात्र अपूर्णच राहिला..बोपदेव घाटात बुधवारी (ता. २६) भरधाव आयशर टेम्पोने बसची वाट पाहत बसथांब्यावर उभ्या असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या घोळक्याला जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात तिघांचा मृत्यू झाला आणि दोघेजण जखमी झाले. मृतांमध्ये सिद्धेश राजेचाही समावेश होता. सिद्धेशच्या जाण्याने त्याचा मित्र राहुल बोरकर पूर्णपणे कोलमडला आहे. अपघातापूर्वी घडलेल्या प्रत्येक क्षणाची आठवण सांगताना त्याच्या डोळ्यांतील अश्रू थांबत नव्हते..सकाळी परीक्षेसाठी भेटलो, तेव्हा सिद्धेशचा हात मला थंड लागला. मी त्याला विचारले, 'तुझा हात एवढा थंड का लागतोय? काही भीती वाटतेय का?' त्यावर आमची बरीच चेष्टा-मस्करी झाली. त्यानंतर परीक्षा संपल्यावर दोघांनी वडापाव खायचे ठरवले होते. मात्र, दुसऱ्या दिवशी माझा लगेच पेपर असल्याने अभ्यासासाठी वेळ कमी होता. त्यामुळे सिद्धेशने मला 'तू जा, तुला अभ्यास करायचा आहे. मी पुढे काहीतरी खातो.' असे सांगितले आणि तो विशालसोबत बसथांब्याकडे गेला. मी रिक्षाने निघालो आणि मागे अपघात झाला..कर्ज काढून वडिलांनी शिकविले, पण स्वप्न अधुरेच राहिले!सिद्धेशच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची होती. मुलाने इंजिनिअर व्हावे, स्वतःच्या पायावर उभे राहावे आणि कुटुंबाची परिस्थिती बदलावी, या अपेक्षेने वडिलांनी कर्ज काढून त्याच्या शिक्षणाचा खर्च उचलण्याचा निर्णय घेतला होता. पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाल्हेकरवाडी परिसरात भाड्याने घर घेऊन ते राहत होते. गेल्या वर्षी द्वितीय वर्षात असताना सिद्धेश आणि राहुल एकत्र राहत होते. मात्र आर्थिक परिस्थितीमुळे सिद्धेशने चिंचवडमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर तो पीएमपीच्या बसने ये-जा करून शिक्षण घेत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.