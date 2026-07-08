पुणे

Pune Flood: वडज धरण ९७% भरले; मीना नदीला पूर, २५-३० गावांचा संपर्क तुटला, शेती-मालमत्तेचे मोठे नुकसान

वडज धरण ९७ टक्क्यांवर, कुकडी प्रकल्पात पाणीसाठा वाढला; मात्र मीना नदीला आलेल्या पुरामुळे शेती, पूल, कोल्हापूर बंधारे व मालमत्तेचे मोठे नुकसान
Floodwaters in the Meena River caused extensive crop damage, submerged bridges, and disrupted connectivity across several villages.

Floodwaters in the Meena River caused extensive crop damage, submerged bridges, and disrupted connectivity across several villages.

Sakal

रवींद्र पाटे
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नारायणगाव : धरण पाणलोट क्षेत्रात मागील तीन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कुकडी प्रकल्पांतर्गत धरणाच्या पाणी साठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. प्रकल्पांतर्गत वडज धरणात 97. 44 टक्के,येडगाव धरणात 87.54 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे. पूर नियंत्रणासाठी दोन्ही धरणातून विसर्ग सोडण्यात आला आहे. वडज धरणातून मीना नदीत आज सकाळी सहा नंतर अठरा हजार ते वीस हजार क्यूसेक्सने विसर्ग सोडल्याने मीना नदीला मोठा पूर येऊन तालुक्यातील वडज ते नारायणगाव दरम्यानचे बहुतेक पूल पाण्याखाली गेल्याने मीनादीकाठावरील 25 ते 30 गावांचा संपर्क तुटला आहे.

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