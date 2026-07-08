Pune Flood: वडज धरण ९७% भरले; मीना नदीला पूर, २५-३० गावांचा संपर्क तुटला, शेती-मालमत्तेचे मोठे नुकसान

नारायणगाव : धरण पाणलोट क्षेत्रात मागील तीन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे कुकडी प्रकल्पांतर्गत धरणाच्या पाणी साठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. प्रकल्पांतर्गत वडज धरणात 97. 44 टक्के,येडगाव धरणात 87.54 टक्के उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे. पूर नियंत्रणासाठी दोन्ही धरणातून विसर्ग सोडण्यात आला आहे. वडज धरणातून मीना नदीत आज सकाळी सहा नंतर अठरा हजार ते वीस हजार क्यूसेक्सने विसर्ग सोडल्याने मीना नदीला मोठा पूर येऊन तालुक्यातील वडज ते नारायणगाव दरम्यानचे बहुतेक पूल पाण्याखाली गेल्याने मीनादीकाठावरील 25 ते 30 गावांचा संपर्क तुटला आहे..पुरामुळे नदीकाठची शेती, विहीरी, कोल्हापूर बंधारे, पूल आदींचे मोठे नुकसान झाले आहे. पाच धरणांचा साखळी प्रकल्प असलेल्या कुकडी प्रकल्पात बुधवारी सायंकाळी चार वाजेपर्यंत11.60 टीएमसी (39.09 टक्के )उपयुक्त पाणीसाठा झाला आहे..कुकडी प्रकल्पा अंतर्गत धरणात 4 जुलै 2026 पर्यंत 2.47 टीएमसी (8.14 टक्के )उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक होता. 5 जुलैपासून धरण पाणलोट क्षेत्रात पाऊस सुरू झाला. मागील तीन दिवसात धरण पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी झाली.तीन दिवसात एकूण सरासरी 374 मिलिमीटर पाऊस झाला. सर्वाधिक 457 मिलिमीटर पाऊस डिंभे धरण पाणलोट क्षेत्रात झाला.यामुळे मागील तीन दिवसात धरणातील उपयुक्त पाणीसाठ्यात 9.19 टीएमसी (30.95 टक्के ) वाढ झाली. तीन दिवसात कुकडी प्रकल्पा अंतर्गत धरणातील पाणीसाठ्याचे चित्र पालटले. अतिवृष्टीमुळे टोमॅटो, फ्लॉवर,कोबी, वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मात्र चिंताजनक स्थिती असलेल्या धरणाच्या पाणीसाठ्यात वाढ झाल्याने समाधान व्यक्त होत आहे. बुधवारी दुपारनंतर पावसाचे प्रमाण कमी झाले. मात्र आदिवासी भागातील भात खाचरे, ओढे,नाले तुडुंब भरून वाहत असल्यामुळे धरणातील पाणी साठ्यात वाढ होत आहे..पुरामुळे नारायणगाव येथील मीना नदीवरील मेहेर पूल,नेवकर पुलाचे व सावरगाव येथील संरक्षक लोखंडी कठडे वाहून गेले. पुल रहदारीस धोकादायक @ इंदिरा झोपडपट्टीत पाणी शिरले. घरातील साहित्याचे मोठे नुकसान @ वळणवाडी येथील कोल्हापूर बंधाऱ्याची पडझड@ पिंपळगाव तर्फे नारायणगाव आर्वी, गुंजाळवाडी, नारायणगाव, वारूळवाडी, वडज, निमदरी,सावरगाव,वडगाव सहानी येथील शेतीचे ,पिकांचे व स्मशानभूमीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान.. धरण पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी झाली आहे. यामुळे शेती पिकांसह मालमत्तेचे नुकसान झाल्याची माहिती मिळत आहे. पुरामुळे मिना नदीकाठच्या विहिरी गाडल्या असून कृषी पंपाचे नुकसान झाले आहे. फळझाडे वाहून गेली आहेत. पुराच्या पाण्यामुळे नदीकाठची शेत जमीनची माती वाहून गेली आहे. अशी प्राथमिक माहिती मिळते. नुकसानीची पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येतील.रणजीत भोसले( तहसीलदार).आज सायंकाळी चार वाजेपर्यंत धरण निहाय कुकडी प्रकल्पांतर्गत धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा टीएमसी मध्ये ( कंसात टक्के) : येडगाव: 1.701(87.54 ), माणिकडोह :3.240 (31.83 ), वडज:1.143 (97.44 ), डिंभे:5.516 (44.25 ), चिल्हेवाडी: 0.644(80.24) पिंपळगाव जोगा धरणाच्या मृतसाठ्यात सुमारे दीड टीएमसी वाढ झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.