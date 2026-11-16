वाढवण बंदराविरोधातील २० तासांचा ''रास्ता रोको'' मागे; कोस्टल मार्ग खुला, मात्र आंदोलकांचा ठिय्या कायम

वाढवण बंदराविरोधातील ‘रास्ता रोको’ मागे
कोस्टल मार्ग अखेर खुला; ठिय्या कायम
तारापूर (जि.पालघर), ता. १६ : प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या विरोधात वरोर (ता. डहाणू) येथे सुरू असलेले रास्ता रोको आंदोलन अखेर २० तासांनंतर सोमवारी मागे घेण्यात आले. नागरिक आणि प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आंदोलकांनी हा निर्णय घेतला. त्यामुळे बोर्डी, डहाणू आणि चिंचणी परिसरातील कोस्टल मार्गावरील वाहतूक पुन्हा सुरळीत झाली आहे; मात्र आंदोलकांनी रस्त्याच्या कडेला ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवले.
वाढवण बंदर युवा संघर्ष समिती, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीएम), काँग्रेस, कष्टकरी संघटना आणि आदिवासी एकता परिषद यांसह विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांनी एकत्र येत हे आंदोलन केले होते. आंदोलकांनी तब्बल २० तास कोस्टल मार्ग रोखून धरल्याने परिसरातील वाहतूक ठप्प झाली होती. परिस्थिती लक्षात घेऊन पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. तसेच वरोर येथे बॅरिकेड्स लावून मार्ग बंद करण्यात आला होता.दरम्यान, रास्ता रोको मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर होताच पोलिसांनी बॅरिकेड्स हटवले आणि वाहतूक पूर्ववत केली. या आंदोलनात शेकडो स्थानिक भूमिपुत्र, मच्छीमार आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
बंदराविरोधातील लढा सुरूच
रास्ता रोको आंदोलन मागे घेतले असले, तरी वाढवण बंदराला असलेला विरोध कायम आहे. जोपर्यंत हा प्रकल्प पूर्णपणे रद्द होत नाही, तोपर्यंत रस्त्याच्या बाजूला ठिय्या आंदोलन सुरूच राहील. आगामी काळात हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांच्या नेत्यांनी दिला आहे.
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