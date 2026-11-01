Vadgaon Anand Bypass Theft News : पुणे-नाशिक महामार्गावर ६६ वर्षीय वृद्धाला बोलण्यात गुंतवून २ लाख ८९ हजारांचे सोन्याचे दागिने लांबवले; आळेफाटा पोलिसांत गुन्हा दाखल, परिसरात खळबळ

राजेश कणसेआळेफाटा : पुणे-नाशिक महामार्गावरील जुन्नर तालुक्यातील वडगाव आनंद बायपास परिसरात तीन अनोळखी भामट्यांनी एका ६६ वर्षीय वृद्धाला बोलण्यात गुंतवून हातचलाखीने तब्बल दोन लाख ८९ हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने लंपास केले. ही घटना रविवारी (दि. १) सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास घडली..याप्रकरणी राजकुमार बाबुराव धिमते (वय ६६, रा. चांडोली बुद्रुक, ता. आंबेगाव, जि. पुणे) यांनी आळेफाटा पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार तीन अनोळखी व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, धिमते हे वडगाव आनंद गावच्या हद्दीत पुणे-नाशिक महामार्गाच्या कडेला थांबले असताना तीन अनोळखी व्यक्तींनी त्यांच्याशी संवाद साधण्यास सुरुवात केली. बोलण्यात गुंतवून त्यांचा विश्वास संपादन करत हातचलाखीने त्यांच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने काढून घेतले. यामध्ये सव्वादोन तोळे वजनाची ओम लॉकेट असलेली सोन्याची चैन, बदामी आकाराची सोन्याची अंगठी आणि तीन रेषा असलेली आयताकृती सोन्याची अंगठी, अशा एकूण दोन लाख ८९ हजार रुपये किमतीच्या दागिन्यांचा समावेश आहे..दागिने घेतल्यानंतर या भामट्यांनी धिमते यांच्या हातात दगड बांधलेली पांढऱ्या रंगाची पुडी दिली आणि मोटारसायकलवरून पुण्याच्या दिशेने पळ काढला. यातील एकाने काळा शर्ट व जॅकेट, दुसऱ्याने पांढरा शर्ट व काळपट निळसर जॅकेट, तर तिसऱ्याने पोपटी रंगाचा शर्ट परिधान केला होता. दुचाकीचे क्रमांक दिसू नयेत, अशी खबरदारीही त्यांनी घेतली..या घटनेमुळे वडगाव आनंद परिसरात खळबळ उडाली असून, महामार्गावर नागरिकांना बोलण्यात गुंतवून लुटण्याच्या प्रकारांबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव व सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बळीराम घनटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जर्नादन साळुंखे व पोलीस हवालदार कोकणे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.