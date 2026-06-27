Pune Traffic: वडगाव घेनंद घाटात अवजड वाहन बंद; भर पावसात पोलिसांनी वाहतूक कोंडी सोडवली.

आळंदी : आळंदी-वडगाव मार्गावरील वडगाव घेनंद हद्दीतील घाट रस्त्यावर बोअरवेलसाठीचे अवजड वाहन चढावरच बंद पडल्याने या भागात वाहतूक कोंडी झाली. वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आळंदी-दिघी वाहतूक विभागाचे वाहतूक पोलीस भर पावसातही उभे राहून आपले कर्तव्य बजावत असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..बोअरवेलचे काम करण्यासाठी अवजड वाहन आळंदीच्या दिशेने वडगाव घेनंद बाजूने येत होते. रस्त्यावरील घाट रस्त्यालाच चढावरती अवजड वाहन बंद पडले. यामुळे दोन्ही बाजूने वाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना या बंद पडलेल्या गाडीचा त्रास झाला. घाटावरच चढाला गाडीचा वेग कमी करावा लागत असल्याने वाहतूक कोंडी झाली. वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आळंदी-दिघी वाहतूक विभागाचे वाहतूक पोलीस त्या ठिकाणी पोहोचले. .मात्र पाऊस चालू झाल्याने वाहतूक कोंडी सोडवण्यामध्ये अडथळा येत होता. तरी पावसाची पर्वा न करता वाहतूक पोलीस रेनकोट घालून भर पावसात आपले कर्तव्य बजावत वाहतूक कोंडी सोडवताना आढळून आले. आजचा दिवस पोलिसांसाठी वाहतूक कोंडीचाच होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.