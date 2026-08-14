पुणे

वडगाव रेल्वे गेट तीन दिवस बंद

वडगाव रेल्वे गेट तीन दिवस बंद
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वडगाव मावळ, ता. १४ : येथील रेल्वे गेट (क्रमांक ४९) सोमवार (ता. १७) ते बुधवार (ता. १९) असे तीन दिवस दळणवळणासाठी बंद राहणार असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
रेल्वे प्रशासनाकडून कामशेत ते तळेगाव रेल्वे स्थानकादरम्यान देखभाल दुरुस्तीचे काम करण्यात येणार असल्याने सोमवारी सकाळी ९ वाजल्यापासून बुधवारी सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत वडगाव रेल्वे गेट (क्रमांक ४९) दळणवळणासाठी बंद राहणार आहे. या कालावधीत नागरिकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.

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