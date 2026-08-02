Pune Funeral Attack: वडगावपीरमध्ये अंत्यसंस्कारावेळी मधमाशांचा हल्ला; मृतदेह तासंतास स्मशानातच, हेल्मेट‑हातमोजे घालून शेवटी अंत्यसंस्कार

पारगाव : वडगावपीर ता. आंबेगाव येथील पोखरकरमळ्यातील स्मशानभूमीत वृध्द महिलेच्या अंत्यसंस्काराच्यावेळी झाडावरील आग्यामोहाळाच्या मधमाशांनी नागरिकांवर हल्ला केल्याने अंत्यसंस्काराशिवाय मृतदेह जागेवरच ठेऊन ग्रामस्थांना पळ काढावा लागला मधमाशांच्या हल्ल्यात सुमारे आठ ते दहा जण जखमी झाले. सुमारे दोन तासानंतर गावातील काही तरुणांनी डोक्यावर हेल्मेट, कानटोपी, हातमोजे तसेच अंगावर पूर्ण कपडे घालून स्मशानभूमीत जाऊन अंत्यसंस्कार उरकावे लागले..येथील पोखरकर मळा (नंबर तीन) येथील जवंताबाई निवृत्ती पोखरकर ( वय ८० वर्ष) या वृध्द महिलेचे आज रविवारी सकाळी निधन झाले. नातेवाईक जमा झाल्यानंतर दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास मृतदेह येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कारासाठी नेण्यात आला. अंत्यसंस्काराच्या वेळी मृतदेहावरील फुलांचा हार काढून शेजारील झाडावर फेकला असता झाडावरील आग्यामोहाळाच्या माश्या उठल्या आणि आलेल्या नागरिकांवर अचानक हल्ला चढवल्याने एकच गोंधळ उडाला. या अनपेक्षित घटनेमुळे उपस्थित सुमारे २०० ते २५० महिला पुरुष नागरिकांना मृतदेह जागेवरच ठेवून जीव वाचवण्यासाठी पळ काढावा लागला. जीव वाचवण्यासाठी नागरिकांनी सैरावैरा धाव घेतली. काहींनी जवळील विहिरीच्या पाण्यात उड्या मारल्या काहीजण गवतात घुसुन झोपून राहिले..मधमाशांच्या हल्ल्यामुळे स्मशानभूमीत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी किंवा गंभीर दुखापत झालेली नाही. मात्र आठ ते दहा महिला पुरुषांना मधमाशांनी चावा घेतल्याने त्यांना तातडीने जवळील लोणी येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. उपचारानंतर सर्वांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती पांडुरंग म्हसु पोखरकर यांनी दिली..सुमारे दोन तासाचा कालावधी उरकुनही मधमाशा स्मशानभूमीतून जात नसल्याने सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास माजी सरपंच संजय पोखरकर व माजी उपसरपंच आण्णासाहेब दत्तात्रय पोखरकर यांनी पुढाकार घेत गावातील मोजके काही तरूण व जवळचे मोजके नातेवाईक यांनी डोक्यावर हेल्मेट तसेच कानटोपी हातात हातमोजे घालून स्मशानभूमीत जाऊन मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.