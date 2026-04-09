Pune Voter Mapping: वडगाव शेरीत सव्वा लाख मतदारांचे मॅपिंग पूर्ण; उर्वरित मतदारांना SIR मोहिमेत लवकर सहभागी होण्याचे आवाहन

वडगाव शेरी (पुणे) : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात सुरू केलेल्या मतदार यादी सखोल पुनर्नरीक्षण ( एस आय आर) मोहिमेने वेग पकडला आहे. वडगाव शेरी मतदार संघातील तब्बल एक लाख 26 हजार मतदारांचे मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. उर्वरित मतदारांनी लवकरात लवकर या मोहिमेत सहभाग घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. .मतदार नोंदणी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, वडगाव शेरी मतदार संघात पाच लाख 24 हजार इतके मतदार आहेत. त्यातील एक लाख 26 हजार मतदारांची त्यांच्या 2002 मधील मतदार यादीतल्या नावाशी जोडणी (मॅपिंग) प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यातील येरवडा भागातून मतदारांचा प्रतिसाद बरा आहे. तर वडगाव शेरी, विमाननगर, लोहगाव, धानोरी, खराडी या परिसरातून मतदारांचा प्रतिसाद कमी आहे..वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघ हा पूर्वीच्या भवानीपेठ, बोपोडी आणि हवेली या विधानसभा मतदारसंघातील भाग जोडून बनला आहे. त्यामुळे वडगाव शेरीतील सध्याच्या मतदारांची नावे 2002 च्या मतदार यादीत शोधताना पूर्वीच्या तीन विधानसभा मतदार संघाच्या जुन्या याद्यांमध्ये नावांचा शोध घ्यावा लागत आहे.सध्याच्या याद्यांमधील मतदारांचे पत्ते, फोन नंबर, नाव यामध्ये अनेक चुका आहेत. त्यामुळे मॅपिंगचे काम करणाऱ्या 434 इतक्या केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ)ला नाव शोधण्या साठी मोठी मेहनत घ्यावी लागत आहे.. आपले नाव 'मॅपिंग' करण्यासाठी काय करावे ?१. Voter.eci.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या, किंवा ECINET app चा वापर करा.२. "Search Your Name in Last SIR" हा पर्याय निवडून तुमचे नाव शोधा.३. तुमचे नाव मिळाल्यास खालील माहिती संकलित कराः• मतदार संघ क्रमांक, यादी भाग क्रमांक, यादीतील अनुक्रमांकः४. ही माहिती घेऊन आपल्या भागातील BLO (मतदार केंद्रस्तरीय अधिकारी) यांच्याशी संपर्क साधा आण तुमचे आत्ताचे नाव २००२ च्या नावाशी मॅपिंग करून घ्या..तुमचे नाव 2002 च्या यादीत नसल्यास ?आपल्या आई, वडील, आजी किंवा आजोबा यांची वरील प्रमाणे 2002 ची माहिती आपल्या BLO कडे त्वरित जमा करावी..कार्यालय कोठे आहे ?वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार नोंदणी कार्यालय येरवडा येथे क्षेत्रीय कार्यालयाच्या पहिल्या मजल्यावर आहे. तेथे तुम्हाला तुमच्या बी एल ओ चे नाव आणि मोबाईल नंबर मिळेल. त्यानंतर सदर बी एल ओ शी संपर्क साधून मॅपिंग करायला सांगावे.