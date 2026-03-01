वैराग नगरपंचायतीमध्ये विषय समिती व सभापती निवडी
वैराग (ता. बार्शी) : नगरपंचायतीच्या विषय समिती व सभापती निवडीवेळी उपनगराध्यक्ष निरंजन भूमकर, पीठासीन अधिकारी तैमूर मुलाणी, नगरसेवक व नगरसेविका आदी.
वैराग, ता. १ : वैराग नगरपंचायतीच्या स्थायी व विषय समिती सभापतींच्या निवडीसाठी शुक्रवारी (ता. २७) पीठासन अधिकारी तथा बार्शी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी तैमूर मुलाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभा पार पडली. या सभेत उपनगराध्यक्ष निरंजन भूमकर, जयश्री घोडके, अजयकुमार काळोखे व अक्षय ताटे यांची विविध समित्यांच्या सभापतिपदी निवड करण्यात आली.
नगरपंचायतीच्या समित्यांची मुदत संपत असल्याने शेवटच्या वर्षासाठी नव्याने निवडी करण्यात आल्या. स्थायी समितीच्या पदसिद्ध सभापती म्हणून नगराध्यक्षा सुजाता डोळसे कार्यरत आहेत. उपनगराध्यक्ष भूमकर यांनी सार्वजनिक बांधकाम व नियोजन विकास समितीचे सभापतिपद कायम राखले.
महिला व बालकल्याण समिती सभापतिपदी जयश्री घोडके, पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण समिती सभापतिपदी अजयकुमार काळोखे, तर सार्वजनिक आरोग्य व दिवाबत्ती समिती सभापतिपदी अक्षय ताटे यांची निवड करण्यात आली. विरोधी पक्ष गटनेते शाहूराजे निंबाळकर यांच्यासह अर्चना रेड्डी, राणी आदमाने व श्रीशैल्य भालशंकर यांचा विविध समित्यांमध्ये समावेश करण्यात आला.
सभेस खंडेराया घोडके, रोप बागवान, सतीश सुरवसे, अतुल मोहिते यांच्यासह नगरसेवक, नगरसेविका व कर्मचारी उपस्थित होते.
