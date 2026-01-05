रहिमतपूर,नगरपरिषदेत पदग्रहण व सत्कार समारंभ संपन्न
रहिमतपुरात नगराध्यक्षांनी स्वीकारला पदभार
आमदार मनोज घोरपडेंची उपस्थिती; पालिका पदाधिकाऱ्यांचा सत्कार
रहिमतपूर, ता. ५ : पालिकेच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्ष वैशाली नीलेश माने यांनी पदभार स्वीकारला, तसेच यावेळी नगराध्यक्षांसह भाजपच्या विजयी उमेदवारांचा सत्कार झाला.
पालिकेच्या सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमास आमदार मनोज घोरपडे, निवडणूक प्रभारी धैर्यशील कदम, माजी जिल्हा परिषद सदस्य भीमरावकाका, महाराष्ट्र राज्य महिला उपाध्यक्षा चित्रलेखा माने- कदम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
या वेळी आमदार घोरपडे म्हणाले, ‘‘सर्वसामान्य माणसाला केंद्रबिंदू मानून जनताभिमुख प्रशासन राबविण्याच्या दृष्टिकोनातून काम केले जाईल. नागरिकांची वैयक्तिक कामे तितकीच महत्त्वाची असून, दाखले व उत्तरांसाठी त्यांना वारंवार हेलपाटे मारायला लागणे चुकीचे आहे. नगरपालिकेत अर्ज केल्यानंतर संबंधित दाखले थेट सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरी पोहोचतील, अशी व्यवस्था निर्माण करणे गरजेचे आहे. रहिमतपूरच्या विकासासाठी सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्र येऊन काम करावे.’’
यावेळी नगराध्यक्षा वैशाली माने यांनी रहिमतपूरच्या सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही सर्व जण प्रयत्नशील राहू, अशी ग्वाही दिली.
निवडणूक प्रभारी धैर्यशील कदम आणि महाराष्ट्र राज्य महिला उपाध्यक्षा चित्रलेखा माने- कदम यांनी नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा व नगरसेवकांचे अभिनंदन केले. कार्यक्रमास भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच नागरिक उपस्थित होते.
रहिमतपूर : वैशाली माने यांचा सत्कार करताना मनोज घोरपडे. त्या वेळी मान्यवर.
