उंडाळे.. वैष्णवी वीर हिचे वक्तृत्व स्पर्धात यश
वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये
वैष्णवी वीर दुसरी
उंडाळे, ता. २९ ः नांदगाव येथील (कै.) द्वारकाबाई तुकाराम सुकरे प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित वक्तृत्व स्पर्धेत तुळसण येथील श्री निनाईदेवी विद्यालयातील वैष्णवी विनोद वीर हिने द्वितीय क्रमांक पटकावला.
मान्यवरांच्या हस्ते तिला प्रशस्तिपत्र, रोख रक्कम, स्मृतिचिन्ह देऊन तिचा गौरव केला. सांस्कृतिक विभाग प्रमुख व ज्येष्ठ शिक्षक आनंदराव जानुगडे यांनी तिला मार्गदर्शन केले. या यशाबद्दल विद्यालयाच्या वतीने तिचा सत्कार करण्यात आला. मुख्याध्यापक कल्याण कुलकर्णी, आनंदराव जानुगडे, वैभव जाधव, रघुनाथ पोतदार, अस्मिता पाटील, जयवंत काटेकर, शिवाजी नलवडे, संजय साळुंखे, विठ्ठल काटेकर, विद्यार्थी उपस्थित होते. या यशाबद्दल संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. आनंदराव पाटील, सचिव बी. आर. यादव, स्थानिक स्कूल कमिटीचे अध्यक्ष शंकरराव माने, तुळसण, विठ्ठलवाडी, पाचुपतेवाडीतील ग्रामस्थांनी तिचे अभिनंदन केले.
तुळसण ः वैष्णवी वीर हिचा सत्कार करताना कल्याण कुलकर्णी. त्या वेळी वैभव जाधव, रघुनाथ पोतदार आदी.
