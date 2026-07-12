Vaishnavi Welfare Foundation Service: वडकी नाल्यावर वारकऱ्यांना दिलासा देत वैष्णवी वेलफेअर फाउंडेशनचा सेवाप्रवास सुरू; ‘माऊली’च्या गजरात समाजसेवेची पहिली पायरी

पुणे : "माऊली... माऊली..."चा अखंड गजर, विठ्ठलनामाचा निनाद... अशा भक्तिमय वातावरणात वैष्णवी वेलफेअर फाउंडेशनने आपल्या सामाजिक प्रवासाची पहिली पायरी सेवेतून टाकली. आषाढी वारीच्या निमित्ताने वडकी नाला (हडपसर) येथे वारकऱ्यांना उपवास फराळ, सुका मेवा, पिण्याचे पाणी, टोप्या आणि रेनकोटचे वाटप करून 'सेवाच खरी विठ्ठलभक्ती' हा संदेश प्रत्यक्ष कृतीतून दिला..नुकतीच स्थापन झालेल्या वैष्णवी वेलफेअर फाउंडेशनची ही पहिलीच सेवा होती. समाजासाठी काहीतरी अर्थपूर्ण करण्याचा संकल्प करत या सेवाकार्यातून फाउंडेशनने आपल्या कार्याचा शुभारंभ केला. हजारो वारकरी पंढरपूरच्या दिशेने चालत असताना त्यांच्या प्रवासात थोडासा दिलासा देण्याचा प्रयत्न या उपक्रमातून करण्यात आला..वारकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरचे समाधान, "विठ्ठल... विठ्ठल..."चा गजर आणि मिळालेल्या वस्तूंबद्दल व्यक्त केलेले आशीर्वाद यामुळे प्रत्येक स्वयंसेवक भावूक झाला. फाउंडेशनच्या सदस्यांसाठी हा केवळ सेवा उपक्रम नव्हता, तर आयुष्यातील पहिलाच वारीचा अनुभव आणि तोही प्रत्यक्ष सेवाभावातून घेण्याचा अविस्मरणीय क्षण ठरला..फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, "ही आमच्या संस्थेची पहिली सेवा असून ती आम्ही श्री विठ्ठल-रुक्मिणीच्या चरणी अर्पण करत आहोत. समाजसेवेचा हा प्रवास अशाच निस्वार्थ भावनेने पुढेही सुरू राहील. गरजूंपर्यंत मदतीचा हात पोहोचवणे, हाच आमचा संकल्प आहे.".या सेवाकार्यात प्रशांत साळेकर, मयुरी आदक, भावेश झुंजुरके, ऐश्वर्या काळे, साक्षी होले, प्रदीप वलटे, निखिल शेळके, जयेश इंगळे, विनयन (सूत्रधार), तेजस्विनी कानवडे, नामदेव सूर्यवंशी, दिव्या धुमाळ आदींचे मोलाचे सहकार्य लाभले..'सेवा हीच विठ्ठलभक्ती' या भावनेतून सुरू झालेला वैष्णवी वेलफेअर फाउंडेशनचा हा पहिला उपक्रम भविष्यातील अनेक समाजोपयोगी कार्यांची नांदी ठरला आहे. विठ्ठलाच्या नामस्मरणात आणि वारकऱ्यांच्या आशीर्वादात संस्थेच्या सेवाप्रवासाची ही पहिली पायरी कायम स्मरणात राहणारी ठरली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.