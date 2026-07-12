पुणे

Vaishnavi Welfare Foundation Service: वडकी नाल्यावर वारकऱ्यांना दिलासा देत वैष्णवी वेलफेअर फाउंडेशनचा सेवाप्रवास सुरू; ‘माऊली’च्या गजरात समाजसेवेची पहिली पायरी

आषाढी वारीत वारकऱ्यांना उपवास फराळ, सुका मेवा, पाणी, टोप्या व रेनकोटचे वाटप; ‘सेवा हीच विठ्ठलभक्ती’चा संदेश देत वैष्णवी वेलफेअर फाउंडेशनचा सेवाप्रवास सुरू
Vaishnavi Welfare Foundation launched its first social service initiative by distributing food, drinking water and raincoats to Warkaris during the Ashadhi Wari.

Vaishnavi Welfare Foundation launched its first social service initiative by distributing food, drinking water and raincoats to Warkaris during the Ashadhi Wari.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : "माऊली... माऊली..."चा अखंड गजर, विठ्ठलनामाचा निनाद... अशा भक्तिमय वातावरणात वैष्णवी वेलफेअर फाउंडेशनने आपल्या सामाजिक प्रवासाची पहिली पायरी सेवेतून टाकली. आषाढी वारीच्या निमित्ताने वडकी नाला (हडपसर) येथे वारकऱ्यांना उपवास फराळ, सुका मेवा, पिण्याचे पाणी, टोप्या आणि रेनकोटचे वाटप करून 'सेवाच खरी विठ्ठलभक्ती' हा संदेश प्रत्यक्ष कृतीतून दिला.

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