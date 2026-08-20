Golden Jubilee Celebration: वळतीत सुवर्णमहोत्सवी हरिनाम सप्ताह; ‘भक्तपंढरी’च्या देखाव्याने गाव झाले पंढरपूरसमान भक्तिमय

निरगुडसर : गेल्या ५० वर्षांपासून अखंड हरिनाम सप्ताहाची भक्तिमय परंपरा आंबेगाव तालुक्यातील वळती गावाने जपली आहे.यंदा या परंपरेला सुवर्णमहोत्सवी वर्ष पूर्ण होत असल्याने संपूर्ण गाव भक्तिरसात न्हाऊन निघाले आहे.यंदाचा अखंड हरिनाम सप्ताह हा केवळ धार्मिक सोहळा नसून श्रद्धा,भक्ती, संस्कृती आणि ग्रामएकतेचा सुवर्णमहोत्सव ठरणार असून सुवर्णमहोत्सवी सप्ताहाला प्रारंभ झाला आहे..वळती गाव सुवर्णमहोत्सवी सप्ताहासाठी सज्ज झाले असून, सुवर्णमहोत्सवी सप्ताहाला प्रारंभ झाला आहे.गावाच्या प्रवेशद्वारापासून ते मंदिर परिसरापर्यंत आकर्षक विद्युतरोषणाई करण्यात आली आहे.गावात प्रवेश करताच श्री छत्रपती शिवाजी महाराज प्रवेशद्वार विद्युतरोषणाईने झगमगून उठले आहे.श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिराकडे जाणाऱ्या प्रमुख रस्त्यांवर तसेच गावातील विविध ग्रामदैवतांच्या मंदिरांवर आकर्षक रोषणाई करण्यात आली असून रात्रीच्या वेळी संपूर्ण वळती गावाचे रूप प्रकाशमय झाले आहे..आकर्षण ठरली ‘भक्तपंढरी’सुवर्णमहोत्सवी सप्ताहाचे प्रमुख आकर्षण ठरत आहे ते श्री विठ्ठल-रखुमाई मंदिरासमोर ग्रामस्थांनी उभारलेली ‘भक्तपंढरी’. पंढरपूरच्या भक्तिमय वातावरणाची अनुभूती देणारा हा देखावा भाविकांचे विशेष लक्ष वेधून घेत आहे.‘भक्तपंढरी’चा देखावा इतका सुंदर आणि आकर्षक करण्यात आला आहे की,तो पाहिल्यानंतर क्षणभर आपण वळतीत आहोत की प्रत्यक्ष पंढरपुरात,असा भास निर्माण होतो.विठ्ठल-रखुमाईच्या भक्तीने भारलेल्या या परिसरात भाविकांना पंढरीच्या वारीची अनुभूती मिळणार आहे..या ‘भक्तपंढरी’मध्ये जवळपास साडेतीन हजार भाविकांना बसून कीर्तनाचे श्रवण करता येणार असून सुवर्णमहोत्सवी सप्ताहाच्या निमित्ताने ग्रामस्थांनी केलेली ही भव्य तयारी वळतीच्या भक्तिमय परंपरेचे आणि ग्रामएकतेचे दर्शन घडवून आणत आहे.छायाचित्र खाली ओळ:वळती (ता.आंबेगाव)५० वर्षांपासून अखंड हरिनाम सप्ताह परंपरेला सुवर्णमहोत्सवी वर्ष पूर्ण होत असल्याने संपूर्ण गाव भक्तिरसात न्हाऊन निघाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.