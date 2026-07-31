Valti Bridge Danger: ४० वर्षांपूर्वीचा वळती-मांगीरबाबा पुल वाहतुकीसाठी धोकादायक

नवनाथ भेकेनिरगुडसर : सुमारे ४० वर्षांपूर्वी वळती-शिंगवे रस्त्यावर बांधण्यात आलेला वळती-मांगीरबाबा हा ओढ्यावरील पूल अत्यंत जीर्ण व धोकादायक बनला आहे.संबधित कामाची निविदा निघून अडीच महिने झाले,सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आदेश देऊन देखील ठेकेदार काम करेना,या पुलावरील वाहतूक बंद करण्याचे आदेश दिले असून नागरिकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे मात्र प्रशासनाच्या आदेशानंतरही या पुलावरून वाहतूक सुरूच असल्याने मोठ्या दुर्घटनेची भीती व्यक्त होत आहे..आंबेगाव तालुक्यातील वळती–शिंगवे मार्गावरील वळती गावाच्या जवळच शिंगवेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील मांगीरबाबा मंदिरा शेजारील सुमारे ४० वर्षांपूर्वी वळती-मांगीरबाबा हा पूल बांधण्यात आला होता.पुलाची उंची कमी असल्यामुळे मीना नदीला पूर आल्यानंतर हा पूल पाण्याखाली जातो.परिणामी या मार्गावरील वाहतूक ठप्प होत असून नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो..Pune Rain Alert : पुढचे २४ तास महत्त्वाचे! पुण्यासह उत्तर महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा इशारा; नाशिक, धुळे जळगावला रेड अलर्ट.सध्या पुलाच्या तळभागातील काँक्रीट अनेक ठिकाणी निखळले असून लोखंडी सळ्या उघड्या पडल्या आहेत.या सळ्यांना गंज लागल्याने पुलाची मजबुती कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी गंभीर दुर्घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.या पुलाच्या धोकादायक अवस्थेबाबत वळती ग्रामपंचायतीने ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी संबंधित विभागाकडे लेखी निवेदन दिले होते.त्यानंतर झालेल्या तांत्रिक तपासणीत हा पूल पूर्णतः जीर्ण आणि वाहतुकीसाठी धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले.त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुलावरील वाहतूक बंद करण्याचे आदेश दिले.मात्र प्रत्यक्षात या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे.आजही दुचाकी,चारचाकी तसेच काही अवजड वाहने या पुलावरून ये-जा करत असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे..नवीन पुलाच्या कामासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असून या कामाची निविदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने संबधित ठेकेदाराला १५ मे २०२६ रोजी दिली असून अद्याप कामाला सुरुवात झाली नाही.केवळ वाहतूक बंद करण्याचे आदेश देऊन न थांबता या ठिकाणी तातडीने नवीन पुलाचे बांधकाम सुरू करावे अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.अन्यथा भविष्यात एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची असा सवालही नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे..R. Ashwin: वैभव सूर्यवंशीला डच्चू, भुवनेश्वर कुमारला संधी; 2027 वर्ल्ड कपसाठी आर. अश्विनचा संभाव्य भारतीय संघ चर्चेत.सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता रवी मजकुरी म्हणाले की,वळती गावानजीक असलेला वळती-शिंगवे रस्त्यावरील असलेल्या वळती-मांगीरबाबा या धोकादायक पुलाच्या कामाची निविदा १५ मे २०२२६ रोजी निघाली आहे.या पूलाच्या कामासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध आहे,काम सुरू करण्याचा सूचना संबंधित ठेकेदाराला दिल्या आहेत.फोटो खाली ओळ:वळती (ता.आंबेगाव)येथील वळती-शिंगवे रस्त्यावरील धोकादायक असलेला मांगीरबाबा पुल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.