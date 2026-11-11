Pune News: वनदेवी टेकडीवरील आगीत नव्याने लावलेली झाडे होरपळली; वृक्षसंवर्धनाच्या प्रयत्नांना फटका

कर्वेनगर: कर्वेनगर येथील वनदेवी टेकडीवर काल फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे वाळलेल्या गवताला आग लागली. या आगीत मोठ्या झाडांसह नव्याने लावलेली कित्येक रोपेही होरपळली. गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध संस्था आणि स्थानिक नागरिकांकडून या टेकडीवर वृक्षारोपण व वृक्षसंवर्धनाचे काम सुरू आहे. मात्र, या आगीमुळे त्यांच्या प्रयत्नांना मोठा फटका बसला आहे..श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्र, कर्वेनगरच्या पर्यावरण विभागाचे प्रतिनिधी नवनाथ पोटवडे हे नियमितपणे झाडांच्या संवर्धनाकडे लक्ष देत आहेत. केवळ वृक्षारोपण न करता लावलेली झाडे जगविण्यासाठी त्यांची विशेष काळजी घेतली जाते. झाडांच्या मुळांपर्यंत पाणी पोहोचावे, यासाठी खोडाजवळ पाणी दिले जाते. स्थानिक नागरिकही नियमितपणे झाडांना पाणी घालण्याचे काम करतात..टेकडीवर पाण्याची उपलब्धता नसतानाही झाडांना पाणी मिळावे, यासाठी नगरसेविका रेश्मा ताई बराटे यांनी पुढाकार घेत पाण्याची व्यवस्था करून दिली. टेकडीवरील पाण्याच्या टाक्या नियमित भरून देण्याची व्यवस्थाही त्यांनी केली. त्यामुळे वृक्षसंवर्धनाच्या कामाला मोठा आधार मिळाला आहे..टेकडीवरील सुकलेले गवत आणि झाडांभोवती वाढलेले गवत काढण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून वारंवार करण्यात आली होती. नागरिक आणि स्वयंसेवकांनी स्वतः पुढाकार घेत काही झाडांभोवतीचे गवत काढून आगीचा धोका कमी करण्याचा प्रयत्न केला. वन विभागाकडूनही काही दिवस गवत कापण्याचे काम करण्यात आले; मात्र ते पूर्ण झाले नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे..दरम्यान, फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे लागलेल्या आगीत अनेक मोठी झाडे आणि नव्याने लावलेली रोपे होरपळल्याने पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे. टेकडीवरील सुकलेले गवत वेळेत काढणे, नियमित देखरेख ठेवणे आणि आग प्रतिबंधक उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.