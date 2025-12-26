पुणे

Ambegaon Political : युती-अनिश्चिततेत वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक; बालाजीनगर प्रभागात पाचही जागा स्वबळावर लढवणार!

Vanchit Bahujan Aghadi : आंबेगाव–बालाजीनगर कात्रज प्रभागात वंचित बहुजन आघाडी स्वबळावर निवडणूक लढवणार असल्याचे संकेत आंबेगाव खुर्द येथील बैठकीत देण्यात आले. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पाचही जागा लढवण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे.
Vanchit Bahujan Aghadi Announces Independent Strategy

Sakal

किशोर गरड
Updated on

आंबेगाव : राज्यातील नगरपालिका नगरपरिषदांचे निकाल पाहता वंचित बहुजन आघाडी राज्यात ॲक्टिव मोडवर आल्याचे चित्र दिसते आहे. मुंबई,पुणे आणि संभाजीनगर महापालिकांमध्ये देखील वंचित बहुजन आघाडी आळस झटकून कामाला लागली आहे. महापालिकेत देखील जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून यावेत याहेतूने कार्यकर्ते झपाटून कामाला लागले आहेत.

