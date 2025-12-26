Ambegaon Political : युती-अनिश्चिततेत वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक; बालाजीनगर प्रभागात पाचही जागा स्वबळावर लढवणार!

आंबेगाव : राज्यातील नगरपालिका नगरपरिषदांचे निकाल पाहता वंचित बहुजन आघाडी राज्यात ॲक्टिव मोडवर आल्याचे चित्र दिसते आहे. मुंबई,पुणे आणि संभाजीनगर महापालिकांमध्ये देखील वंचित बहुजन आघाडी आळस झटकून कामाला लागली आहे. महापालिकेत देखील जास्तीत जास्त नगरसेवक निवडून यावेत याहेतूने कार्यकर्ते झपाटून कामाला लागले आहेत. .या पार्श्वभूमीवर आगामी जिल्हा परिषद,पंचायत समिती आणि महानगरपालिका निवडणूका अनुषंगाने वंचित बहुजन आघाडीची पुणे जिल्हा ग्रामीणची बैठक आंबेगाव खुर्द येथे शुक्रवारी (ता.२६) सकाळी संपन्न झाली. या बैठकीत स्थानिक प्रभागातील युती-आघाडी संदर्भात चर्चा करण्यात आली. यामध्ये महापालिकेतील सर्वात मोठा प्रभाग असलेल्या प्रभाग क्रमांक ३८ मध्ये वंचितने स्वबळाचा नारा देत पाचही उमेदवार रिंगणात उतरविणार असल्याचे सुतोवाच करण्यात आले..Police Success Story : आळंदीच्या महिला पोलिस रेश्मा शितोळेंनी दिल्लीतील राष्ट्रीय नेमबाजीत जिंकले सुवर्ण; महाराष्ट्र पोलिसांची शान वाढवणारी कामगिरी!.वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी कार्यकर्त्यांना स्थानिक पातळीवर युती करण्याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या. महापालिकांमध्ये भाजप सोडून इतर कोणत्याही पक्षाशी युती करावी असे थेट आदेश स्थानिक नेत्यांना दिले आहेत.या पार्श्वभूमीवर पार पडलेल्या बैठकीने जाणकारांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. महाविकास आघाडीने कोणतेही ठोस पाऊल न उचलल्याने प्रभागातील वंचित बहुजन आघाडीला बहुजनांकडून पसंती मिळण्याची चिन्हे सद्यातरी दिसत आहेत..भाजप, शिवसेना आणि रिपाइं यांच्या युतीचे अद्याप स्पष्ट संकेत दिसत नाहीत.महायुती की मैत्रीपूर्ण लढत यावर तूर्तास तोडगा निघालेला नाही. त्यातच दोन्ही राष्ट्रवादीच्या मनोमलनाने कार्यकर्ते दुखावल्याची दबकी चर्चा प्रभाग सुरु आहे. त्यामुळे वंचितला मतपेटीतून संचित मिळेल का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल..या बैठकीला वंचित बहुजन आघाडीचे पुणे जिल्हा निरीक्षक उत्तमराव वनशिव, मावळ अध्यक्ष संतोष लोखंडे, हवेली उपाध्यक्ष सुनील कांबळे, अजित चौधरी, महादेव खाटपे, किशोर भालेराव, प्रकाश शेडगे, मुळशी उपाध्यक्ष फिरोज शेख, भोर उपाध्यक्ष मयूर गायकवाड, मावळ महासचिव शशिकांत शिंदे, मुळशी महासचिव अरुण कांबळे, वेल्हे प्रवक्ते महेंद्र गायकवाड, मुळशी संघटक विनोद जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.