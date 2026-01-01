‘वंदे भारत’ची पहिली शयनयान गाडी धावणार
सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता. १ ः देशातील पहिली वंदे भारत शयनयान रेल्वे गुवाहाटी आणि कोलकत्या दरम्यान धावणार असून, जानेवारीच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते या रेल्वेचे उद्घाटन होईल. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज ही घोषणा केली. आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये मार्च- एप्रिल दरम्यान विधानसभा निवडणूक होणार आहे. तत्पूर्वी, दोन्ही राज्यांसाठी केंद्र सरकारने वंदे भारत शयनयान रेल्वे सुरू करण्याची केलेली घोषणा राजकीय दृष्ट्याही महत्त्वाची मानली जात आहे.
नवी वंदे भारत शयनयान रेल्वेगाडी ही लांब पल्ल्याचा रात्रीचा प्रवास सुलभ बनविण्यासाठी तयार करण्यात आली असून ती पूर्णतः वातानुकूलित असेल. या गाडीमध्ये एकूण १६ डबे असतील. त्यातील ११ तृतीय श्रेणीचे (एसी थ्री टियर) तर चार द्वितीय श्रेणीचे (एसी टू टियर) असतील. एक डबा प्रथम श्रेणीसाठी (फर्स्ट क्लास) असेल. या गाडीची एकूण प्रवासी वहन क्षमता ८२३ प्रवासी अशी असून वेगमर्यादा १८० किलोमीटर प्रतितास असेल. गुवाहाटी ते कोलकता दरम्यान वंदे भारत शयनयान रेल्वे गाडीचे एका बाजूचे तिकीट शुल्क एसी थ्री टियरसाठी दोन हजार ३०० रुपये, एसी टू टियरसाठी तीन हजार रुपये आणि फर्स्ट क्लाससाठी तीन हजार ६०० रुपये असेल.
रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, की या गाडीच्या सर्व चाचण्या घेण्यात आल्या असून जानेवारीच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात ही गाडी सुरू होईल. पहिली गाडी गुवाहाटी ते कोलकता या दरम्यान धावेल. पुढील सहा महिन्यात आणखी आठ वंदे भारत शयनयान गाड्या सुरू केल्या जाणार आहेत. तर वर्ष संपेपर्यंत या गाड्यांची संख्या १२ पर्यंत पोहोचेल.
