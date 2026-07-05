Pune: वरंधा घाटात पुन्हा दरड कोसळली

हिर्डोशी: भोर महाड मार्गावरील वरंधा घाटात पुन्हा दरड कोसळल्याची घटना रविवारी (ता.५) दुपारी बाराच्या सुमारास घडली आहे. रस्ता वाहतुकीस बंद झाला आहे. भोर हद्दीतील उंबर्डे गावच्या फाटा ते वाघजाई देवी मंदीर दरम्यान ही दरड कोसळली आहे..शिरगाव रेस्कू टिमचे दत्तात्रेय पोळ यांनी संबधीत घटनेबाबत संबधीत ठेकेदार प्रतिनिधी यांना कळविले आहे. थोड्या वेळात यंत्रणा जाग्यावर पोचून दरड हटविण्यात येणार असल्याचे ठेकेदार यांचेकडून कळविण्यात आले आहे..Pune: पुण्याहून सुटणाऱ्या १२ गाड्यांना प्रीमियम तत्काळ कोटा; रेल्वेचे कन्फर्म तिकीट मिळणार महागात.भोरच्या घाट माथ्यावर गेल्या चार पाच दिवस संततधार सुरु आहे. त्यामुळे दरडी कोसळण्याच्या घटना घडू लागल्या आहेत. शुक्रवारी (ता.३) वरंधा घाटातील शिरगाव हद्दीत दरड कोसळली होती. दोन दिवसात दुसऱ्यांदा ही दरड कोसळली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.