पुणे

Pune: वरंधा घाटातील शिरगाव हद्दीत कोसळलेली दरड हटवली

Landslide Blocks Varandha Ghat Road Near Shirgaon: भोर तालुक्यातील वरंधा घाटातील शिरगाव हद्दीत रस्त्यावर दरड कोसळल्याने भोर-महाड मार्ग चार तास बंद राहिला
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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हिर्डोशी: भोर तालुक्यातील वरंधा घाट परिसरात पावसाचा जोर वाढला आहे. त्यामुळे भोर महाड मार्गावरील शिरगाव (ता.भोर) हद्दीत शुक्रवारी (ता.३) सकाळी साडे आठच्या सुमारार रस्त्यावर दरड कोसळली. दरडीतील माती, झाडे रस्त्यावर आल्यामुळे रस्ता पुर्णतः बंद झाला होता.

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