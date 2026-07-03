Pune: वरंधा घाटातील शिरगाव हद्दीत कोसळलेली दरड हटवली

हिर्डोशी: भोर तालुक्यातील वरंधा घाट परिसरात पावसाचा जोर वाढला आहे. त्यामुळे भोर महाड मार्गावरील शिरगाव (ता.भोर) हद्दीत शुक्रवारी (ता.३) सकाळी साडे आठच्या सुमारार रस्त्यावर दरड कोसळली. दरडीतील माती, झाडे रस्त्यावर आल्यामुळे रस्ता पुर्णतः बंद झाला होता. .दरड कोसळलेची माहिती मिळताच महामार्ग विभागीय अभियंता राहुल कुलकर्णी व प्रोजेक्ट मॅनेजर अशोककुमार मिश्रा यांनी यंत्रणा वापरुन रस्त्यावरील दरड हटवली. दुपारी एकच्या दरम्यान रस्ता वाहतुकीस खुला करण्यात आला. दरम्यान, दोन मशीनच्या सहाय्याने दरड हटविण्यात आली. चार तास वाहतुकीचा खोळंबा झाल्याने चालक व प्रवाशांना ताटकळत बसावे लागले..Pune: फर्ग्युसन रस्त्यावरील अतिक्रमणाचा प्रश्न अधिवेशनात; प्रशासनाला तातडीने कारवाईचे आदेश देण्याची आमदार शिरोळे यांची मागणी.वरंधा घाट परिसर हा अतिवृष्टीचा परिसर आहे. छोट्या मोठ्या दरडी रस्त्यावर आल्याने बऱ्याचदा रस्ता बंद होण्याच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत. यावर्षीची दरड कोसळण्याची ही पहिलच घटना घडली आहे. सध्या भोर महाड मार्गावरील शिरगाव, वारवंड, हिर्डोशी हद्दीत रस्ता रुंदीकरण व काँक्रिटीकरण काम सुरू आहे..डोंगराकडील बाजूला खोदकाम केल्याने तसेच काही ठिकाणी मोर्यांसाठी खोदकाम व भरावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे अतिवृष्टीत डोंगराच्या जमिनीचा भाग कोसळून रस्त्यावर येणे, रस्ता खचणे, भराव खचणे, रस्त्यावर पाणी साचणे आदी समस्यांची शक्यता निर्माण झाली आहे. रस्ता बंद झाल्यावर स्थानिक गावांचा संपर्क तुटत आहे..त्यामुळे अशी आपत्तीजनक परिस्थिती ओढावल्यावर प्रशासनाकडून त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे शिरगावचे दत्ता पोळ व स्थानिकांचे म्हणणे आहे. तर वरंधा घाटातून प्रवास करताना वाहनचालक व प्रवाशानी काळजी घ्यावी असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..भारतापासून सर्वात दूरचा देश! जगातील सर्वात रहस्यमय बेट, अंटार्क्टिका अन् वाळवंट... 'या' देशाने भारतीयांना दिलं खास आमंत्रण."घटनास्थळी पोहचून पाहणी केली. दरड हटवून रस्ता सुरु करण्यात आला आहे. रस्ता सुस्थितीत व सुरळीत आहे का याची खात्री करुनच सतर्क राहून काळजीपूर्वक प्रवास करावा. चालकांनी वाहनांचा वेग मर्यादीत ठेवून सुचनांचे पालन करावे.वाहन रस्त्यावरुन खाली उतरवताना काळजी घ्यावी. अवजड वाहनांनी शक्यतो या मार्गावरुन प्रवास टाळावा."-निलेश माने,पोलिस निरिक्षक,भोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.