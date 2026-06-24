पुणे

वरदार शाळेचे यश

वरदार शाळेचे यश
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इंडियन टॅलेंट परीक्षेत
वरदान शाळेचे यश
सातारा, ता. २४ : विकासनगर येथील सुरभी महिला संचलित वरदान प्राथमिक शाळेच्या दहा विद्यार्थ्यांनी यावर्षी इंडियन टॅलेंट सर्च परीक्षेत राज्यात, जिल्ह्यात व सातारा केंद्रात उल्लेखनीय यश मिळविले आहे.
शाळेतील पहिलीतील आरुष शिंदे याने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविला, तसेच वेदाक्षी कणसे, दर्या काळ यांनी राज्यात दुसरा आणि श्रेयस मोरे, वेदिका लोखंडे, आर्वी कांबळे यांनी राज्यात तिसरा क्रमांक मिळविला आहे. जिल्ह्यात श्रीशा अवघडे प्रथम, आरोही सावंत दुसरा व माही माने हिने तिसरा क्रमांक मिळविला आहे.
सातारा केंद्रात श्रीतेज कदम याने पहिला क्रमांक मिळविला. यशस्वी विद्यार्थ्यांचा सत्कार आहान मकरंद पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. या वेळी शाळेच्या संस्थापिक भारती काळंगे, संचालिका, शिक्षक, पालक व नागरिक उपस्थित होते.

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विकासनगर : यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या सत्कारप्रसंगी आहान पाटील, त्या वेळी भारती काळंगे, शिक्षक व पालक.
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