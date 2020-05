आंबेगाव तालुक्यातील 'ही' क्षेत्र पूर्णत: बंद!

घोडेगाव : आंबेगाव तालुक्यातील कोरोनाबाधित रूग्ण आढळलेल्या आठ गावांतील प्रतिबंधित क्षेत्र पूर्णतः बंद करण्यात आले आहे. या ठिकाणी कोरोना सर्व्हेक्षण पथकांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती प्रांताधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा साकोरे, शिनोली, निरगुडसर, जवळे, वडगाव काशिंबेग, पिंगळवाडी-कोटमदरा, गिरवली व वळती या आठ गावांमध्ये कोरोना बाधित रूग्ण आढळल्याने ही गावे प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आली. आता या गावांमध्ये कोरोना सर्व्हेक्षण पथकांची नियुक्ती करण्यात आली. यामध्ये साकोरे येथे ७ सर्व्हेक्षण टीम, शिनोली येथे १६, निरगुडसर येथे ३७, जवळे ५, वडगाव काशिंबेग १६, पिंगळवाडी -कोटमदरा १५, गिरवली ११ व वळती २३ असे एकंदरीत १२८ सर्व्हेक्षण पथकांची नियुक्ती करण्यात आली असून, यामध्ये १७५ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा या सर्व्हेक्षणामध्ये २४ हजार ६९५ लोकसंख्या असलेल्या ४ हजार ९८७ कुटुंबांचे सर्व्हेक्षण सुरू असून, त्यापैकी कोमॉरबिड एकुण १ हजार २४१ व ६० वर्षावरील ३ हजार ७४६ व्यक्ती आहे. यांचेही दैनंदिन सर्व्हेक्षण करण्यात येत आहे. तसेच हाय रिक्स व लो रिक्स मधील व्यक्तींची यादी व प्रश्नावली तयार करणेत आली असून त्याप्रमाणे सर्व्हेक्षण व संबंधित संपर्क व्यक्तींच्या चाचण्या करण्यात येत आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा कोरोनाबाधित रूग्ण आढळलेल्या गावांमध्ये जीवनावश्यक वस्तू आवश्यकतेनुसार घरपोच देण्यासाठी व वैदयकीय सेवा पुरविणेसाठी संबंधित गावांमध्ये नियुक्त असलेल्या पथकास सांगण्यात आले आहे. प्रभागनिहाय स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित केलेल्या गावांतील व्यक्तींनी घरातच थांबायचे असून, घराचे बाहेर पडू नये अशी दवंडी देण्यात आली असून, नागरिकांनी सर्व्हेक्षण पथकास व प्रशासनास सहकार्य करावे असे आवाहन प्रांत अधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी केले.

